Égi jelenségek 2020. április első felében

Mars-Szaturnusz együttállás április 1-jén hajnalban

A két bolygót az óraállítás miatt hajnali 5 felé lesz érdemes megfigyelni, ha keletre néző ablakunk vagy kertünk van, bár nem feltűnő a fényességük, városi égbolton is jól észlelhetőek. Ekkor az egymástól kb. egy fok távolságra lévő bolygópáros már 10 fokos magasságban látszik a délkeleti horizonton, szinte pontosan egymás felett helyezkednek majd el. Tőlük jobbra, 6 fokos távolságban a Jupiter is látszani fog. Városoktól távolabb élők számára a Tejút látványa is kiegészíti majd a bolygók együttállását.

A Vénusz átvonul a Fiastyúkon április 2-4. között

A Vénusz útvonala a Fiastyúkon át, április 2-4. között. Forrás: Stellarium

Különösen szerencsések lehetünk ezzel az igen jeles eseménnyel, ugyanis nagyon magasan jár a Vénusz, így könnyen megfigyelhető lesz legtöbbünk számára. A csillagászati szürkület legvégén, este 9 előtt nem sokkal, vagyis, amikor már majdnem teljesen sötét az égbolt, a páros tagjai 25 fokos magasságban járnak a nyugati égen. Ezzel csak a nagyon mély völgyekben, a magas házak alsóbb emeletein, illetve a csak keletre néző lakásokban élők számára nem lesz észlelhető az esemény. Mivel az átvonulás erős holdfény mellett zajlik majd, a Fiastyúk kékes ködösségét nem tudjuk igazán fotózni, viszont ez egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy akár még korábban, a csillagászati szürkület első felében megpróbáljuk megfigyelni a bolygó és a halmaz párosát. Érdemes lehet ilyenkor, ha az időjárás kedvező, mindegyik estén készíteni 1-1 felvételt, amelyekből a bolygó és a halmaz egymáshoz viszonyított mozgását jól szemléltető kompozit kép készülhet.

Ha az időjárás nem kedvez egyik napon se, ne búslakodjunk, a Vénusz már az átvonulását megelőző és követő napok során is látványosan közel jár a Fiastyúkhoz, és ezeken az estéken is szép élményt ad megfigyelésük.

A hónap első hetében láthatjuk a Nemzetközi Űrállomást

A Nemzetközi Űrállomás megfigyeléséhez nem kellenek különleges körülmények, ez a felvétel egy városi garázsfeljárón, jelentős fényszennyezés mellett készült. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Az ISS esti áthaladásai már március végén megkezdődtek, a derült estéken talán többeknek fel is tűnt, hogy egy erősen fénylő pont repül nyugatról keletre. Most, hogy a járvány miatt a repülőgépek forgalma jelentősen visszaesett, még feltűnőbb egy-egy ISS átvonulás, és ami fontos, akár egy nagyvárosi lakás ablakából is látható. Az Űrállomás a nyugati égen bukkan fel, néhány fokkal a horizont felett válik elég fényessé ahhoz, hogy feltűnjön. Míg a repülőgépek villogó fénypontként úsznak át az égen, az Űrállomás (és persze más műholdak is) folyamatosan világító fénnyel, így ez könnyen megkülönböztethetővé teszi a járműveket. A pontos átvonulási időpontokat saját lakhelyünkre nézve például a Heavens-above (ezt magyar nyelven is elérhetjük) vagy a Calsky weboldalakon, ingyenes regisztráció után tudjuk megkeresni, de ma már számos mobil applikáció is rendelkezésre áll e célra.

Telihold április 8-án

A gólya otthonról nézi a teliholdat, vegyünk róla példát, ha tehetjük! Forrás: Szabó Bálint

Az áprilisi telihold 8-án hajnal fél 5-kor következik be. A reggeli holdnyugta ideje napkelte után fél órával lesz, így magát a Hold lenyugvását nehéz lesz a már teljesen világos égen megfigyelni, viszont a kora hajnali órákban szép lehet még égi kísérőnk a nyugati ég alján. Az esti holdkelte viszont fél órával napnyugta utánra esik, ez pedig nagyon kedvező, mivel, bár még nincs távolról sem sötét, ahhoz már eléggé kevés az égen szóródó fény, hogy a Hold felbukkanó vöröslő korongját feltűnően lássuk. A holdkelte időpontja keleti határunknál 19:44, Budapesten 19:57, nyugati határunk közelében pedig 20:07 lesz. A Hold egész éjjel viszonylag alacsonyan jár, az égi útja legmagasabb pontján is csupán 35 fok körüli magasságig kúszik.