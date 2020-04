Békák átsegítése az úttesten Nógrádban

Nagy veszélynek vannak kitéve, hiszen napjainkban ezeket az útvonalakat szinte kivétel nélkül nagy forgalmú autóutak keresztezik, békák ezreinek pusztulását okozva. A természetvédők a vándorlási útvonalat keresztező út mentén segítik a békák átjutását, hogy a tömeges gázolástól megóvják őket.

Barna varangyokat vesz fel Lantos István, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre az úttesten Salgótarján Zagyvaróna településrésze közelében 2020. április 13-án. Forrás: Komka Péter/MTI

Lantos István, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre az úttestről felvett varangyokat és más békákat enged a vízbe Salgótarján Zagyvaróna településrésze közelében 2020. április 13-án. Forrás: Komka Péter/MTI

A kétéltűek fennmaradása világviszonylatban is veszélyben van; Magyarországon minden kétéltű, így valamennyi béka-, varangy-, szalamandra- vagy gőtefaj védettséget élvez. A kétéltűek eltűnése sokszor élőhelyük szennyezettségét is jelzi, így környezettudatos magatartással e gyönyörű állatfajok fennmaradásához is hozzájárulunk.

Az alábbi videóban Bozóki Balázs zoológus a kétéltűek védelméről tart online előadást.