Tornádó hagyta nyomokat fotóztak műholdról

Texastól Virginia államig nagy területre vonatkozóan adtak ki tornádóveszélyt jelző figyelmeztetést 2020. április közepén, az ország keleti-déli régiójában, számolt be az Earth Observatory. Csak Mississippi államban több tucat tornádó alakult ki és 14 (országosan 38) halálos áldozatot is követeltek a viharok. Az április 12-én kipattant pusztító légköri képződmény helyét műholdról is jól fel lehetett ismerni. A forgószél kicsavarta a fákat, és letarolt mindent ott, ahol földet ért. Az USA területén húsvét vasárnap és hétfőn összesen 123 tornádót regisztráltak.

A tornádó által lecsupaszított sávban a talaj jobban fel tud melegedni, ezt is mérni lehetett a műhold műszere segítségével. Forrás: NASA Earth Observatory

A tornádó egy hosszú, ez esetben 112 kilométeren keresztül látható sávot hagyott maga után, e sávban Jefferson Davis és Clarke megye területén robogott át. Az első felvételen, amely látható tartományban készült, gyakorlatilag magán a zöld növényzeten ejtett sebhelyet lehet látni, a második felvételen, amely viszont a talajhőmérsékletet mutatja, már a növénytakaró hiánya okozta felmelegedés mutatkozik meg. Ez annak köszönhető, hogy a növényektől megfosztott, csupasz talaj a besugárzás hatására magasabb hőmérsékletet ér el, mint a növényzettel fedett talaj. Az előzetes becslések alapján ez a tornádó a Módosított Fujita skála szerint EF4-es besorolást kapott, ez a második legerősebb kategóriába tartozó tornádót jelent, a mérések szerint 273 km/h maximális szélsebességgel járt.

Egy másik államban egy egész házat kapott fel a forgószél, s alapjáról leemelve egy útra helyezte át.

A tornádók jórészt egy nagy kiterjedésű, hosszan elnyúló, sorba rendeződött viharrendszerhez köthetően alakultak ki. Számtalan más tornádó is megmutatkozott a műholdképeken, azonban ennek a nyomán maradt a legfeltűnőbb sáv. A felvételt április 14-én készítette az Aqua műhold MODIS nevű műszerével.