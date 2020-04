Jane Goodall életéről szóló, különleges alkotás a NatGeo tévén

2020. április 22-én világpremierrel kerül bemutatásra Jane Goodall: A remény című dokumentumfilm is, amely a híres etológus különleges életét és munkásságát mutatja be exkluzív, ritkán látott képsorokon keresztül.

Forrás: National Geographic/Bill Wallauer

1970 áprilisában világszerte milliók álltak ki a természet védelme mellett, és emeltek szót a Föld megóvása érdekében. Ebben a történelmi jelentőségű időben született meg a „Föld napja” elnevezésű zöld mozgalom, amely mára a világ legnagyobb – évről évre több mint egymilliárd embert megmozgató – civil kezdeményezésévé vált. A téma sajnos az elmúlt években nem veszített aktualitásából, sőt, napjainkban a klímaváltozástól az óceánok szennyezésén át az ökoszisztémák pusztulásáig súlyos környezeti problémák sora veszélyezteti jövőnket.

A National Geographic idén is mindent megtesz a „zöld üzenet” közvetítéséért a nézők felé, és április 22-ére tematikus műsorfolyammal készül, melynek filmjei bemutatják Földünk kincseit, a minket körülvevő fajokat és környezeti csodákat. Az ünnepi műsorfolyam egyik legkiemelkedőbb premierje a Jane Goodall: A remény című film, amely végigkíséri a nézőket a Dr. Goodall által bejárt hosszú úton, bemutatva a híres etológusnő több évtizedes munkásságát és kivételes személyiségét. A kétórás dokumentumfilmből kiderül, miként vált Dr. Goodall újszerű felfogásával az élővilág megmentéséért vívott harc ikonjává.

Forrás: National Geographic/Michael Haertlein

„Gombében, az esőerdő mélyén tudatosult bennem először igazán, hogy minden mindennel összefügg. Attól kezdve minden nap világosabbá vált számomra, hogy a klímaváltozás a természeti világunk létét fenyegeti, és hogy ha elpusztítjuk ezt a világot, a saját jövőnket is elpusztítjuk” – mondta Goodall. „Minden nap minden embernek megvan a lehetősége rá, hogy apró, bölcs döntésekkel jobbá tegye a környezetét. És ha emberek milliárdjai hoznak jó döntéseket, valóban jobbá válik a világ. Soha nem szabad feladni, mindig vezet út előre.”

A Jane Goodall: A remény című alkotás ritkán látott fotók és archív filmfelvételek segítségével mutatja be a páratlan életutat, amely nemcsak konkrét, kézzel fogható természetvédelmi eredményeket hozott, de egész nemzedékeket is a Föld megmentésének ügye mellé állított. A filmben számos olyan megszólaló segít Goodall pályáját színesen és hitelesen felrajzolni, akik különféle projektekben rövidebb-hosszabb ideig együtt dolgoztak vele. Így többek közt feltűnik a képernyőn Harry herceg, aki maga is természetvédelmi aktivista, James Baker egykori amerikai külügyminiszter; Dr. Richard Wrangham antropológiaprofesszor, a Kibale Csimpánz Projekt alapítója; Dr. Francis Collins, az Amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet igazgatója.

A Jane Goodall: A remény című filmet 2020. április 22-én, szerdán 21 órakor mutatja be egyszerre a National Geographic és a National Geographic Wild csatorna.