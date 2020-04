A koronavírus alaposan átírja a MOSAiC expedíció forgatókönyvét

Az expedíció eseményeiről számos alkalommal beszámoltunk, most azonban olyan eseményről kell hírt adni, amelyre néhány hónapja még nem számított senki.

Az expedíción részt vevő legénységet és kutatókat pár havonként egymást váltó csoportba sorolták, s e csapatok cseréje mellett a hajónak ellátmányt, üzemanyagot szállítóhajóval, kisebb jégtörővel vittek eddig. Számos extra helyzetet beterveztek az expedícióba, az ellátmányt például akár helikopterrel, repülővel is el tudják vinni, de még akkor sincs tragédia, ha ez elmarad, ugyanis jelentős tartalékai vannak a kutatóhajónak. Az A terv mellé mindig készült B, C és D terv is, most viszont ez sem volt elegendő.

A legutóbbi legénységcserére és ellátmányozásra 2020. április elején került volna sor légi úton, azonban a koronavírus világjárványa miatt bevezetett utazási korlátozások ezt meghiúsították. A jégtörők, amelyek az ellátmányt viszik, ugyanezen intézkedések miatt egyáltalán nem szállíthatnak embereket, így a cserét sem lehet velük lebonyolítani. Emiatt egészen új tervet kellett kidolgozni arra, hogy miként folytatódjon a Polarstern küldetésének második szakasza.

A Maria S. Merian kutatóhajó Forrás: Alfred Wegener Institut

Két német kutatóhajó közreműködésével zajlik majd a csere, az RV Sonne és az RV Maria S. Merian (az RV ezekben az esetekben a „research vessel” vagyis a kutatóhajó rövidítés, a nemzetközi gyakorlatban használt megkülönböztető jelzés ugyanúgy hozzátartozik a hajó nevéhez, ahogy egy doktori fokozatot elért emberéhez a dr.) hajókat bízták meg a feladattal. Ez így egyszerűen hangzik, azonban a kutatóhajók programját átszervezni nem kis feladat, sokszor hosszú évekre előre lefoglalt minden hetük ugyanis.

A két hajó jelenleg még Németországban van, majd a Spitzbergák vizeire megy a kb. 100 fős új legénységgel és az ellátmánnyal, hogy itt találkozzon a Polarsternnel. A hónapok óta tartó sodródás után május közepén újra beindítják a jégtörő motorját, hogy kiszabadítsa magát a jég fogságából. A Polarstern igen jól halad a küldetésével, már több mint 5600 kilométert tettek meg a jégben, s elhagyták az Északi-sarkot, s a Fram-szoros (a Spitzbergák és Grönland közti tengerszakasz) felé tartanak, ez pedig a most tervezett logisztikai eseményhez különösen kedvező. A Polarstern a cserét követően az új csapattal visszahajózik az előző helyére és folytatja eddigi sodródását.

A Polarstern és a Jég-tábor egy korábbi felvételen Forrás: Alfred Wegener Institut/ Manuel Ernst

A kutatóhajóról a jégre kihelyezett műszerek közül számos automatikusan működik és így képes a mérések végezni addig is, míg a hajó távol lesz, másokat viszont elbontanak, begyűjtenek a távozást megelőzően. A Jég-tábor nevű kutatóhelyet, ahol a tengerjég viselkedését tanulmányozzák, a hajó közelében építették ki, azonban már a kezdetekkor benne volt a tervekben, hogy a hajó túl gyors délies sodródása esetén át kell telepíteni egy olyan helyre, amely közelebb marad a sarkhoz és hidegebb, így hosszabb időn át vizsgálhatják róla a jeget. A Polarstern kényszerű útját követően erre a költöztetésre is valószínűleg sort kerítenek majd.

Az expedíció vezetői és a logisztikai csapat a tudományos ügynökségekkel együtt képes volt biztosítani, hogy a MOSAiC tervezett küldetése a világjárvány ellenére folytatódhasson. Az új legénység minden tagját az elindulás előtt az egészségügyi hatóságok ellenőrzött karanténban tartják, s több alkalommal tesztelik is őket a koronavírusra, az indulás előtt. A csapat reményei szerint az egész expedíciót, annak októberig tartó hátra lévő részét is le tudják majd bonyolítani.