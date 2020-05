Ismét egy különleges fotón látható az éjszakai Budapest

Az Earth Observatory mutatta be a március 18-án este, magyar idő szerint 21:26-kor készült fotót, amelyet a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó egyik amerikai asztronauta készített. A felvételhez egy Nikon D5 fényképezőgépet és 200mm-es teleobjektívet használt, sajnos nem szokás az ilyen fotóknál az adott űrhajós nevét is közölni, most is csak annyit tudunk, hogy az ISS 62. legénységének tagja volt, kizárásos alapon vagy Jessica Meir, vagy Andrew Morgan fotózta Budapestet. Mindketten április 17-én tértek haza az ISS-ről.

Az Earth Observatory ismertetőjében leírja Budapestről, hogy három történelmi városrész, Pest, Buda és Óbuda egyesítésével született, valamint azt, hogy Magyarország lakosságának ötöde itt él. A felvétel középső részén, a várost kettészelő sötét szalag a Duna, Európa második leghosszabb folyója, amely a Fekete-tengerbe torkollik.

A Nemzetközi Űrállomásról készült felvételeket a NASA nagy becsben tartja, és ezeket ingyenesen hozzáférhetővé teszi bárki számára. A fotók nemcsak esztétikai, hanem tudományos értéket is képviselnek, bármikor elő lehet venni a sok éve készülteket, s összehasonlításokat lehet végezni az adott helyszín változásairól.