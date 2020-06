Szibériában 10 fokkal melegebb volt a május az átlagnál

Az Európai Bizottság megbízásából dolgozó Copernicus Klímaváltozási Szolgáltatás (C3S – Copernicus Climate Change Service) rendszeresen közzé teszi azokat az éghajlati adatokat, amelyeket a globális hőmérsékleti, tengerfelszín-hőmérsékleti, és a vízrajzi viszonyokban születnek, sok milliárd, világszerte készült mérési adat számítógépes feldolgozása után. Elkészült a 2020. május hónapra vonatkozó világszintű térkép a felszíni léghőmérsékleti viszonyokról, s ez alapján a hónap globálisan 0,63 Celsius-fokkal melegebb volt, mint az 1981-2010 közti 30 éves átlag. Ezzel az idei május a mérések kezdete óta a legmelegebbé lépett elő, 0,05 fokkal haladta meg a 2016-is rekordot.

A legnagyobb pozitív eltérés, vagyis az átlaghoz képest legnagyobb meleg Szibéria, Alaszka és az Antarktisz területén volt, ebből Szibériában több mint 10 Celsius-fokkal lépték túl a 30 éves átlagot.

A legutóbbi 12 hónap, azaz 2019. júniustól 2020. májusig terjedő időszak közel 0,7 Celsius-fokkal volt melegebb az átlagnál, ezzel holtversenyben első helyre került az eddig legmelegebb 12 hónapos időszakkal, amely 2015. októbere és 2016. szeptembere közt volt.

Európában ebből vajmi keveset érezhettünk, itt 0,3 Celsius-fokkal hűvösebb volt az átlagnál a május, ám igen nagy területi eltérések adódtak: a kontinens délnyugati és északkeleti területein melegebb volt, míg a Skandinávia és a Balkán közti, nagy kiterjedésű régióban hűvösebb. Az egész kontinensen azonban még az átlag alatti május ellenére is 0,7 Celsius-fokkal magasabb volt a három tavaszi hónap átlaga a 30 éves átlagnál.

Kiemelte még a közlemény Nagy-Britannia helyzetét, ahol a valaha volt legnaposabb májust élték át, s a második valaha volt legnaposabb hónap is lett ez egyben a szigetek felett. A brit napsütésnek a kontinens középső sávját uraló hűvösebb idővel is van összefüggése, ugyanis az ottani sok napsütésen túl a Nagy-Britannia térsége felett szinte állandósult magas légnyomásnak volt köszönhető az is, hogy úgyszintén közel állandó, északnyugati irányú áramlás szállította a hűvösebb légtömegeket Európa középső területei fölé.

Ausztrália esetében is az átlag alatti volt a májusi hőmérséklet, azonban itt azt emelte ki a közlemény, hogy a déli kontinens esetében 2016. októbere óta ez volt az első átlag alatti hónap.