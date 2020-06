A légköri szén-dioxid emelkedését nem zavarta meg a járvány

Forrás: Scripps Institution of Oceanography

Minden évben májusban a legmagasabb a CO2 szintje, a rekordokat e hónapok adják. 2019-ben a májusi átlag 414,7 ppm (milliomodrész) volt, idén ez az arány átlépte a 417 ppm-et, számolt be a New Scientist.

Az aktuális értékeket a Scripps Oceanográfiai Intézet teszi közzé, a Mauna Loa tetején lévő obszervatórium által hosszú évtizedek óta folyamatosan mért adatokból épül fel a közismert „fűrészfog”, amely ezen üvegházgáz éven belüli ingadozásaival és sok évtizede tartó emelkedésével szemlélteti az emberi tevékenység miatt egyre növekvő arányt.

A történelmi 400 ppm értéket hat éve léptük át, és az elmúlt évtizedben felgyorsult a növekedés. Bár a koronavírus miatt idén a kibocsátás csökkent, úgy tűnik, ez vajmi kevéssé látszik meg a globális értéken. Richard Betts a brit Met Office szakembere elmondta: „Nem meglepő a helyzet. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy kádat vízzel töltünk fel a csapról: a csap az emberi kibocsátást jelképezi, a kád vízszintje pedig a szén-dioxid koncentrációját. Még most is rengeteg szén-dioxidot bocsátunk a légkörbe, csak kicsit lassabban, mint eddig. A cél az volna, hogy teljesen elzárjuk azt a csapot…”

A Scripps közleménye elmondta, hogy nem volt elég a koronavírus-járvány miatti csökkenő kibocsátás ahhoz, hogy meglátszódjon a légköri mennyiségen, amelynek természetes változékonyságát a növényzet, a talaj vagy az időjárás is befolyásolják. Áprilisban 17 százalékkal csökkent a CO2 kibocsátásunk, ennél is nagyobb, 20-30 százalékos esés kellene ahhoz, hogy a már globális légköri mennyiség növekedését is lelassítsa.

A brit Met Office modellszámításai szerint a koronavírus-járvány előtt az idei évre 2,8 ppm növekedést vártak (a 2019-es értékhez képest), a járvány miatti kisebb kibocsátás révén „csak” 2,48 ppm válhat ebből valóra. „Ez biztosan nem elegendő ahhoz, hogy befolyással legyen a klímánk alakulására” – mondta Betts. Kérdés, hogy a járványt követően milyen irányt vesz majd az emberiség, merre mozdul el a kibocsátásunk?

A jelenlegi szén-dioxid szint valószínűleg magasabb, mint az elmúlt 3 millió évben bármikor volt.