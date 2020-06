Új rekord: a legmagasabbról a legmélyebbre

Dr. Kathryn D. Sullivan, aki egykoron a Kaliforniai Egyetem Santa Cruz-i kampuszának hallgatója volt, majd űrhajós karrierjét befejezve számos oktatás- és tudománypolitikai feladatot követően a légköri és óceáni ügyekért felelős államtitkár-helyettesként, és a NOAA igazgatójaként szolgált. Az egykori űrhajós eredeti végzettsége geológus-oceanográfus, így nem állt tőle távol az első amerikai női űrséta után a most felállított búvárrekord terepe sem.

A merülés tervéről egykori alma matere számolt be, majd maga Dr. Sullivan a saját blogján, illetve a merülést lehetővé tevő Victor Vescovo Twitteren tudósított a sikerről. Vescovo harmadik alkalommal járt a Mariana-árok déli végénél lévő Challenger Deep nevű ponton, amelynek mélysége 10.920 méteres. Az óceánjaink legmélyebb pontja nevét az itt elsőként mélységméréseket végző angol haditengerészet HMS Challenger nevű hajója után kapta.

Az egykori űrhajósnő Victor Vescovo speciális, kétszemélyes búvárhajóján, a DSV Limiting Factor nevű járművön jutott a mélybe a tulajdonos társaságában. Sullivan Guamról indult s csatlakozott Vescovo expedíciójához, majd június 7-én sikeresen végrehajtották a merülést! Sullivan Twitteren a következőként adott hírt a sikerről: „36 évvel az űrsétám után, az óceán legmélyebb ismert pontját, a Challenger Deep-et is sikerült elérnem, első nőként.” Az eset érdekessége, hogy űrsétáját 1984. október 11-én a Challenger űrsiklóról indulva végezte.

Vescovo és Sullivan kb. másfél órán át tartózkodtak a legmélyebb ponton, majd kb. 4 órás emelkedés következett az óceán felszínén várakozó hajójukig, a DSSV Pressure Dropig, ahonnan megejtettek egy telefonhívást a Nemzetközi Űrállomásra is, tette közzé a merüléshez szükséges logisztikai feladatokat ellátó EYOS Expeditions. Sullivan a nyolcadik ember volt, aki lejutott az óceán legmélyebb pontjára.

36 years after my space walk, I became the first woman to dive to the deepest known spot in the ocean – the Challenger Deep. #WorldOceansDay pic.twitter.com/KWJxx4fBYR

— Kathy Sullivan (@AstroKDS) June 9, 2020