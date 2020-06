Milyennek látszik a Marsról a Vénusz és a Föld?

2020. június 5-én a Mars kora esti égboltjára emelte árbóckamerája szemét a marsjáró, és két fénylő pontot örökített meg: egyik a Vénusz, másik a Föld volt, számolt be a NASA. A rover ekkor 2784. marsi napját töltötte már a vörös bolygón, amikor az egymás felett viszonylag nagy távolságban látható bolygókat két fotón rögzítette, napnyugta után 75 perccel. A fotókból már a földi irányítás készített panorámaképet, hogy a valós égi helyzetükben láthassuk mi is őket. A felső fénypont a Föld, az alsó a Vénusz, a kép peremén pedig az agyagásványokat tartalmazó sziklaképződmény, a Tower Butte látható, amelyet a rover 2019 óta vizsgál.

A két fotóból illesztett panorámán felül a Föld, alul a Vénusz látható. Forrás: NASA

A felvétel azzal a céllal készült, hogy a marsi szürkületi viszonyokat vizsgálják. Ebben az évszakban a vörös bolygó légkörének magasabb rétegeiben több a por, mint máskor, így a fény szóródása is eltér attól, amit tiszta légkör esetében lehet látni, sokkal világosabb van a Marson ilyenkor. Ennek köszönhetően a két, egyébként fényes csillagszerű pontként látható bolygó is halványabb, kevésbé üt el az égi háttértől.

Mark Lemmon, a coloradói Boulderben lévő Űrtudományi Intézet munkatársa, az árbóckamera által gyűjtött felvételek tudományos vizsgálatával megbízott szakember elmondta: „Még a közepes fényességű csillagok is láthatatlanok maradtak ilyen fényviszonyok közepette.” A Földön az alkonyi ég akkor válik különösen világossá, ha nagy vulkánkitörések juttatnak a légkörbe olyan aeroszolokat, amelyek szintén jelentős fényszóró hatásúak.

A Hold és a Föld párosa (az inzertben kinagyítva, megemelt kontraszttal) a Curiosity árbóckamerája 2014-es fotóján. Forrás: NASA

Amikor 2014-ben a rover a Föld és a Hold párosát fotózta szintén az alkonyi égen, teljesen más fényviszonyok uralkodtak, mivel akkor nem volt jelen a légköri por.

A 2012-es landolása óta a Curiosity számos érdekességet örökített már meg: aszteroida átvonulását az égen, a Nap előtt áthaladó Merkúrt, látványosan kék marsi napnyugtákat, és napfogyatkozásokat, amelyek során a Mars két apró holdja, a Phobos és a Deimos vonult el a napkorong előtt.