Kaktuszcsempészet az amerikai-mexikói határon

A kövirózsához hasonlító, élő sziklának is nevezett kaktusz (Ariocarpus fissuratus) a texasi Big Ben nemzeti park sivár síkságain nő leginkább. „Nem tipikus kaktuszok. Egyáltalán nincsenek tüskéik, ők a kaktuszok teddy mackói, oly puhák és bársonyosak” – idézte Karen Little botanikust a The Guardian brit lap online kiadása.

Ezeknek a katuszoknak több évtizedre van szükségük ahhoz, hogy kifejlett példánnyá nőjenek, vadon nagyon sérülékenyek, mivel a vaddisznók megeszik a gyökereiket. De most egy még nagyobb veszély leselkedik rájuk, mégpedig az ember.

„Az Ariocarpus nemzetséghez tartozó növény a gyűjtők által igen kedvelt faj Európában és Ázsiában, és ezért vonzza a szervezett bűnbandákat” – mondta Phillip Land, az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat titkos ügynöke, aki a Big Bend sziklás sivatagi területeiért felel.

Land kaktuszrendőrei a ritka növény mintegy négyezer példányát foglalták le a csempészektől. Ez igen csekély mennyiség, figyelembe véve, hogy évente több tízezer kaktuszt tépnek ki élőhelyéről.

A növénynek hallucinációt előidéző képességet tulajdonítanak, ezért tartják értékesnek, de a kertészek és kaktuszgyűjtők körében is nagy a kereslet iránta. Ezek az emberek veszélyeztetik a kihalás szélén álló fajokat és megölik a helyi ökoszisztémákat” – hangsúlyozta Land.