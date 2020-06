Melegrekordot mértek az Északi-sarkvidéken

38 Celsius-fokot mértek a szibériai Verhojanszk mérőállomásai – számol be a The Washington Post. Bár az értéket még igazolni kell, úgy tűnik, új rekord született az Északi-sarkvidék területén. A régió kétszer gyorsabban melegszik, mint a Föld többi térsége.

A kiugró értéket szombaton észlelték, de vasárnap is 35,2 Celsius-fokot mutattak a műszerek, ami arra utal, hogy nem mérési hiba történt. Ezt igazolja az is, hogy az atmoszféra alsó részében, mintegy 1500 méteres magasságban is rendkívüli meleget, 21 Celsius-fokot mértek a meteorológiai ballonok, ami az extrém felszíni hőmérséklet jele. Verhojanszknál az idei júniusi átlaghőmérséklet eddig 20 Celsius-fok körül alakul. A szibériai városka igen extrém környezetben fekszik, télen a hőmérséklet gyakran a mínusz 50 Celsius-fokot is megközelíti, nyáron pedig sokszor a plusz 30 fokos határt is átlépi.

2020-ban Szibéria rendkívüli forróságot tapasztal, ez nemcsak a permafroszt és a jég olvadását gyorsítja, hanem a tüzek kialakulásának esélyét is nagyban növeli. A szakértők nem zárják ki, hogy a talaj felengedése a május végi, norilszki dízelszivárgásban is szerepet játszott.

A kutatók szerint a mostani forróság egy hosszabb trendbe illeszkedik, az Északi-sarkvidék pedig egyre melegebbé fog válni. Szibériában az idei májusi átlag is csúcsot döntött, de a decembertől májusig tartó periódus is rekordnak számít az 1979 óta rendszeres mérések között.