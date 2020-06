2020. június asztrofotója: Amikor a Hold elfedi a Vénuszt…

Június 19-én hajnalban különlegesen ritka égi eseményre került sor: a Hold elfedte a Vénuszt. Hazánk nem volt a legjobb pozícióban a jelenség megfigyelésére, ugyanis az okkultáció teljes mértékben csak a Fertőszentmiklós-Mosonmagyaróvár vonaltól északra következett be. Európa északnyugati része viszont kedvező helyzetben volt, így Pápics Péter a Leuveni Egyetem kutatója Belgiumból figyelte, fényképezte az eseményt. Élménybeszámolóját az alábbi sorokban olvashatják: „A fedés bekövetkezése előtt mindössze 45 perccel állítottam be az eszközöket az egyetem területén, a fő műszer egy 1000 mm fókuszú Makszutov-távcső volt. Miután megtaláltam a bolygó majdnem egy ívperces sarlóját, feltűnt mellette a vékony, kisebb felületi fényességű, 4 százalékos fázisú Hold is. Az élességállítás kezdeti nehézségei után minden összeállt, hogy a jelenséget megörökítsem. A legszebb pillanatok azok voltak, amikor néhány felhőpamacs is bejutott a látómezőbe, és – közvetlenül a fedés bekövetkezése előtt – a két sarló érintette egymást. A technika oldaláról egy Fujufilm X-T3 vázat alkalmaztam 1/340 s expozíció és ISO 160 érzékenység mellett.”