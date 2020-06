Az aranybányászat korlátozza az amazóniai erdő megújulóképességét

Forrás: Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

A Leedsi Egyetem kutatói felhívták a figyelmet arra, hogy a bányászatnak hosszan tartó hatásai vannak és aktív földgazdálkodásra és helyreállításra van szükség ahhoz, hogy újból erdők legyenek a bányászat alá vont földeken.

Az aranybányászat gyors növekedésnek indult az elmúlt években Amazóniában, különösen a Guyanát, Suriname-ot, Francia Guyanát, Venezuelát és Kolumbia kis részeit, valamint Brazília északi területeit magában foglaló Guiana-pajzs mentén, ahol a bányászat felelős az erdőirtás 90 százalékáért. Ebben a térségben az erdők nagyjából 20 milliárd tonna szenet raktároznak a földfelszín fölött a fákban.

A trópusi erdők megújulóképességét az aranybányászat után eddig alig számszerűsítették. A Leedsi Egyetem vezette nemzetközi kutatócsoport az első, amely helyszín alapú részletes információkat tett közzé a fák újranövekedéséről Guyanában, az aranybányászat után.

A Journal of Applied Ecology című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban kimutatták, hogy az elhagyott bányák területén az erdők megújulási rátája a trópusi erdők esetében a legalacsonyabb. Egyes helyeken szinte nem találtak újranövő fákat három-négy évvel a bányászat leállítása után.

A kutatók számításai szerint a bányászathoz kapcsolódó erdőirtás következtében évente több mint kétmillió tonna az erdők szénvesztesége az Amazonas térségében. A bányászat utáni újranövésnek elmaradása azt jelenti, hogy az így elveszett szenet nem lehet természetes regenerációval pótolni.

Michelle Kalamandeen, a tanulmány vezető szerzője elmondta: ez a kutatás megmutatja, hogy a trópusi erdőkre erőteljes hatással van a bányászat, és ezen a területen igen csekély az újranövekedés képessége.

„Eredményeink világosan megmutatták, hogy a kitermelés megfosztja a földet a nitrogéntől, ami fontos a fáknak, és sok esetben közvetlenül hozzájárul a higany jelenlétéhez a szomszédos erdőkben, folyókban is. Az aktív bányákban magas a higanykoncentráció.

Ha korlátozódik az amazóniai erdők szénelnyelés és -tárolás képessége, komoly következményei vannak a globális felmelegedésre, valamint a helyi élelmiszer is károsodhat szennyezett talaj és folyók miatt.