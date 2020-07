Ez a közösség közel 50 ezer fát ültetett el saját erőből

A szervezet több tízezer önkéntese és 50-60 ezer követője hisz abban, hogy a klímaváltozásra faültetéssel lehet leggyorsabban válaszolni, ezt egyes tudományos eredmények is alátámasztják. Az ENSZ kezdeményezésére megalakult Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) által 2018-ban kiadott speciális jelentés szerint 2047-ig még sikerülhet karbonsemlegessé tenni a világot, vagyis a kibocsátást alacsony szintre süllyeszteni.

2019. júliusában, Bojár Iván András művészettörténész 10 millió fa ültetéséhez társakat keresett egy FB posztban. A bejegyzés rövid időn belül fél millió emberhez jutott el. Az így létrejövő 10 millió Fa közösség közel egy év alatt 50 000 követőre talált a közösségi médiában. 130 településen összesen 25 000 főt számláló helyi közösséget hoztak létre, eddig, 36 320 fát és 3471 cserjét ültettek el.

Az ültetésekkel is fontos üzenetet küldenek a világnak: Ahogy eddig éltünk, az nem folytatható tovább! Az elmúlt hónapokban keserves tanulságokkal megéltük, hogyan küldte padlóra egyetlen vírus a világot. Vajon mi fog történni a klímaváltozás visszafordíthatatlanná válása után? Az újrakezdés jó alkalom arra, hogy ezekről a kérdésekről is gondolkozzunk. Aki ma jót akart tenni, fát ültet. És aki fát akar ültetni támogathatja a faültető mozgalmakat. A 10 millió Fa közösség ültetéseivel óhatatlanul edukál is, hiszen az emberek, akihez eljutnak, ma már sokkal többet tudnak a fákról, az erdők működéséről, mint egy évvel ezelőtt. A jelenleg futó születésnapi kampányaiban is cselekvésre szólít fel.

A fák, különösen a települések fái az egyik utolsó, máig erős kapcsolatot jelentik az ember és a természet között. A fáknak a településeken a szabadtéri klímaberendezéstől, zaj- és porszűrő funkcióin át egészen a városképet is meghatározó „zöld közmű” szerepéig széles skálán mozog a szerepe. Zöld színükkel élénkítik a városok szürkeségét, a rajtuk fészkelő madarak hangja oldja az állandósult zajszennyezés monoton zúgását, árnyékuk több tíz fokkal csökkenti a felforrósodó aszfalt melegét. Szem előtt vannak – ezért sokak számára ezek a fák jelentik a természetet. Jó esetben park formájában, de utcai sorfaként, valamely intézmény udvarának, vagy egy kerthelyiségnek az árnyékot adó, hangulatot is meghatározó elemeként.

Nagy területen a fák erdőt alkotnak, jelentős mennyiségű CO2-t vonnak ki a légkörből. A faültetés tehát egy nagyon fontosabb lépés, amivel fenntarthatóvá tehetjük a mai társadalmunkat. Nem mellékesen fát ültetni jó érzés, aki megteszi, függővé válik!