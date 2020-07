Égi jelenségek 2020 július második felében

Használjuk ki a holdmentes estéket!

Újhold július 20-án lesz, így ezt megelőző és követő néhány napban az éjszaka rövidke sötét órái valóban sötétek lesznek. Érdemes ilyenkor településektől távoli észlelőhelyet keresni, vagy akár valamely csillagoségbolt-parkunkat meglátogatni. Mivel a Tejút a déli-délnyugati égbolton mutatja a legszebb látványt, olyan helyszínt válasszunk, ahol ez az égrész mentes a fényszennyezéstől. A távcsöves megfigyelők gyönyörködhetnek a déli Tejút ködjeiben, halmazaiban is.

Már az esti égbolton is megkereshetjük a NEOWISE üstököst

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös még a hajnali égen Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hónap elején még a hajnali égen látszott, és csak a korán kelők számára adott maradandó élményt, azonban immár az esti, északnyugati égbolton is megfigyelhetjük az üstököst. Az égitest a legszebb látványt a fényszennyezéstől mentes égbolton mutatja, főként most, hogy már a holdfény se zavarja az észlelését, ezért érdemes kicsit távolabb menni a városoktól. Ha az időjárás lehetővé teszi, ne halogassuk a megfigyelését, mivel, ahogy távolodik a Naptól, úgy a fényéből is veszít. Egyelőre ezt még kárpótolja az, hogy egyre jobb körülmények közt, egyre sötétebb égen láthatjuk, de a hónap végére már kevésbé látványos lesz, így, ha szabad szemmel szeretnénk megpillantani, mielőbb tegyük meg!

Az üstököst az esti égen a hónap utolsó két hetében itt kereshetjük (alulról felfelé mozdul el napról napra) Forrás: Stellarium

Az esti láthatósága kb. 22:00 után kezdődik, ez országrésztől függően kb. másfél óra napnyugta után, ekkor az üstökös 11-12 fok magasan lesz, s csak lassan süllyed egyre alacsonyabbra a horizont közelébe, s egészen hajnalig látni lehet. A hónap végén már nem is kell jó kilátás a horizontra, mivel ekkor már 25 fokos magasságban lesz az esti égen.

Hold-Vénusz-Aldebaran együttállás 18-án hajnalban

Ez a látvány vár ránk 18-án hajnalban Forrás: Stellarium

3 óra után érdemes az északkeleti horizontra jó rálátású helyről megfigyelni az együttállást. A Hold 14 százalékát világítja be a napfény, így kicsit duci sarlóval lesz dolgunk, s alatta 3 fokkal a Vénusz, míg tőle jobbra, kissé lejjebb, szintén 3 fokra a fényes Aldebaran látszik majd. A három fényes égitest közel szabályos háromszöget alkot, igazán látványos együttállást figyelhetünk meg tehát! A hármas felett a Fiastyúk csillagai pislákolnak majd a pirkadatban.

Hajnali bolygósorakozó

A Naprendszer összes bolygója egyszerre látszik majd a hajnali égbolton, 19-én a holdsarlóval kiegészülten. Forrás: Stellarium

A hónap végén Naprendszerünk összes bolygója egyszerre látszik majd az égen, persze nem fogjuk mindet szabad szemmel látni, hisz a Neptunusz és az Uránusz továbbra is halványak. Azonban a többi, fényes bolygót egy teljes körpanorámás helyszínről megfigyelhetjük, talán a 19-i hajnal a legérdekesebb, ekkor ugyanis még a 3 százalékos holdsarló is becsatlakozik a népes társasághoz, a keleti horizonton lévő Merkúr közelében, hajnal 4 körül. Mivel ekkor már meglehetősen világos az ég, nehéz lesz egy fotón megörökíteni a látványt a nagy dinamikai különbségek miatt, de érdemes lehet egy panoráma-felvételt készíteni azért. Távcsöves észlelők számára ideális ez a hajnal, hisz így egyszerre „kipipálhatják” az összes bolygót, északkelettől délnyugatig vizsgálva az eget. A 4 óra körüli időpont az, amikor még a horizont felett van a Jupiter, és már felkelt a Merkúr is, így nem túl hosszú az az időszak hajnalonta, amikor egyszerre lesz az összes bolygó előttünk. 28-át követően már nem lesz erre sem lehetőségünk.

Alkonyi holdsarló 22-én

Holdsarló a füzéri vár felett Forrás: Nagy Erika

A Hold 5,5 százalékos sarlóját figyelhetjük meg az alkonypírban, a látványa a legszebb arcát kb. 40 perccel napnyugta után mutatja majd. Ezt a keleti határainknál 20:58, Budapesten 21:10, a nyugati országhatár felé pedig 21:19 lesz. A Hold másfél órával nyugszik a Nap után ezen az estén. Mivel a Hold már a csillagászati szürkület idején nyugszik, érdemes kicsit kint maradni az ég alatt, hamar be fog sötétedni, s akár az üstököst, akár a Tejutat megfigyelhetjük ezen az estén is.

Indul a nyári meteorszezon

Fényeset villanő tűzgömb a hajnali keleti ég alján Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A rendszeres meteormegfigyelők tudhatják, hogy a legtöbb raj esetében a legjobb meteoros időszak a hajnal előtti órákban van, ez most sem lesz másként. Hajnalban emelkedik a horizont fölé azoknak a rajoknak a radiánsa, vagyis a hullócsillagok látszólagos kiindulási pontja, amelyek a nyár közepén csodálatos éjszakai látványt nyújtanak. Ilyenek az igen lassú mozgású Alfa Capricornidák, a Déli Delta Aquaridák, és bizony a hónap második felében már megjelennek az első Perseidák is. A hónap végén, 28-29. éjszakáján tetőzik az Alfa Capricornidák és a Déli Delta Aquaridák raja, bár mennyiségben egyik sem túl intenzív, főként a Capricornidák esetében a lassúság mellett várhatóan a fényes meteorok, tűzgömbök aránya lesz az, ami örömet jelenthet az észlelőknek. Mivel meteorokat az égbolt bármely pontján megpillanthatunk, kövessük figyelmünkkel azt az égrészt, amely a legkevésbé fényszennyezett a megfigyelőhelyünkön!