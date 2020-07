Az Űrállomásról is megörökítették a NEOWISE üstököst

A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös az északi féltekén az elmúlt, több mint 2 évtized leglátványosabb üstökösének bizonyult, ennek, és a fotótechnika fejlődésének köszönhetően a világ mindezidáig legtöbbet fotózott üstököse is lett egyúttal. A Nemzetközi Űrállomáson dolgozó asztronauták és kozmonauták se maradhattak le, így a 400 km magasban keringő ISS fedélzetéről is lefotózták az égitestet, számolt be az Earth Observatory.

Az üstököst július 5-én örökítette meg a legénység egyik tagja (sajnos a nevet ilyen esetekben nem közli a NASA), amikor az Űrállomás Üzbegisztán és Közép-Ázsia felett haladt el éppen, a nyilvánosságra hozott felvétel egy 340 fotóból álló sorozat egy darabja, a fotókból timelapse videó is készült.

Legutóbb 1996-97-ben a Hale-Bopp üstökös volt hasonlóan fényes és látványos csóvás látogató bolygónk égboltján, a NEOWISE még egy kis ideig vendégünk marad, de fokozatosan halványodik, akik folyamatosan követik az üstököst, azok ezt már észre is vehették, de vidéki égről még könnyedén megpillantható szabad szemmel, a Nagy Göncöl alatt, az esti égen.

Az üstökös július 22-én járt legközelebb a Földhöz, ez számszerűen kifejezve 103 millió kilométert jelent, vagyis kb. a Föld-Nap távolság kétharmadát.

A Parker Solar Probe napmegfigyelő űrszonda felvétele az üstökösről Forrás: NASA

Az ISS nem az egyedüli űreszköz, amelyről megörökítették az üstököst, a Parker napszonda WISPR kamerája is lefotózta a majd csak 6800 év múlva visszatérő égi vándort. Szintén július 5-én készült felvételén jól láthatjuk az üstökös szélesebb, legyezőszerűen szétterült porcsóváját, illetve a Nappal pontosan ellentétes irányba mutató, keskeny, finom mintázatú ioncsóváját is (ezt a NASA július 22-i nap képének választott fotóján érdemes alaposabban megszemlélni).