Égi jelenségek 2020. augusztus első felében

Ha augusztus, akkor csillaghullás: 12-én várjuk a Perseidák maximumát

A Perseidák a legismertebb meteorraj. E hosszú ideje megbízhatóan visszatérő látványossággal kellemes nyári éjszakákon találkozhatunk, és már az esti óráktól láthatóak a meteorok, nem szükséges hajnalig várni, hogy megpillanthassuk őket. A Perseidák maximuma elnyújtott, nem egy esetben két egymást követő éjszakán is látványos csillaghullásra számíthatunk, idén – magyar idő szerint – augusztus 12-én a délutáni órákban éri el a csúcsot a raj, így 12-én este lehet talán a legtöbb hullócsillagot látni.

A számításokat a raj szülő égitestéből, a Swift-Tuttle üstökösből, korábbi napközelségei alatt, kiszakadt porszemcsék csoportjainak elhelyezkedése alapján végzik. A por az üstökös pályáján kering hosszú időn át, azonban ezen idő alatt a különböző hatások miatt elmozdul, csomósodásai megritkulnak, elnyúlhatnak, így a számításokat frissíteni kell az egyes években észlelt meteorok adatai segítségével.

Az elhúzódó maximum miatt már 11/12-én éjjel is érdemes figyelni az eget, 12/13-án szintúgy, ezért, amennyiben az időjárás lehetővé teszi, akár mindkét éjjelt a szabadban tölthetjük.

Persze nem a Perseidák az egyetlen aktív raj ilyenkor, azonban a maximum idején belőle láthatjuk a meteorok elsöprő többségét. A megfigyelést lehetőleg településektől távoli helyen végezzük! A holdfény az éjszaka második felében kis zavarást okoz majd, 11-én este 23:30 után kel és 47 százalékos lesz, majd legközelebb 13-án éjfél után fél egykor, és már csak 37 százalékos megvilágítással zavarja az égbolt sötétségét. Ez azonban annyira nem rossz, a megfigyelés során kerüljük, hogy direkt a Holdba nézzünk, ami elvakíthat, így a leghalványabb meteorok nem vesszük észre.

A maximum idején sem lesz egyenletes a meteorhullás, időnként csak tucatnyi, máskor pedig akár percenként is hullhat több. A Perseidákra is jellemző, hogy általában „csomókban” esnek, ami azt jelenti, gyakori, hogy 3-4 meteor hullik egymás után, majd kis szünet következok a következő hasonló csomóig.

Egy hét a csillagok alatt – augusztus 10-16 között

Az esemény logója Forrás: Csillagvizsgáló blog

A Csillagvizsgáló blog, amelyet egy lelkes fiatal csillagász, Barna Barnabás üzemeltet, nagyszerű kezdeményezést indított: augusztus 10-16 között „Egy hét a csillagok alatt” címmel amatőrcsillagászok és csillagvizsgálók segítségével bemutatják az égbolt szépségeit a nagyközönségnek. A kezdeményezéshez már eddig is sokan csatlakoztak. Az egyhetes periódus alatt számos helyszínen várják az égbolt iránt érdeklődőket, mivel szeretnék minél több emberhez eljuttatni a csillagos ég szépségeinek élményét. Az augusztusi időpont sok szempontból ideális, a megfigyelhető égi objektumok és jelenségek széles tárházában mindenki találhat számára érdekes égi látnivalót. Milyen helyszínekre menjen az, akit érdekelnek a rendezvények? A blogbejegyzésben folyamatosan frissülnek a helyszínek, az egyedi programokról pedig az esemény Facebook oldalára kerülnek információk.

Esti együttállások 1-jén és 2-án

A Hold, a Szaturnusz és a Jupiter társaságában 2-án este, bónusz ISS-átvonulással (az ívelt vonal jelzi az Űrállomás útját.) Forrás: Stellarium

A 96 százalékos megvilágítású Hold elsején a Jupiter közelében jár majd, kb. 3 fokra úszik el az égen az óriásbolygó alatt. 2-án a Szaturnusz lesz a társasága az ekkor már 99 százalékos Holdnak, és 5 fok távolságban róják majd égi útjukat egymás közelében. Mindkét este során elég távol lesznek a bolygók a majdnem teli Holdtól ahhoz, hogy még könnyen észrevegyük, fotózni inkább kora este érdemes, világosabb égen, 21 óra után kicsivel, amikor a bolygók már láthatóak, de az ég nem elég sötét még ahhoz, hogy a holdfény túl nagy dinamikai különbsége miatt zavarja a bolygók megjelenítését. 2-án 21:17-kor még a Nemzetközi Űrállomás is elhalad az együttálló égitestek viszonylagos közelségében (ennek pontos távolsága helyszínenként változik, de 10-20 fok közti lesz nagyjából).

Telihold 3-án

A kelő teliholdat sokféle izgalmas látvánnyal tudjuk kombinálni, persze a szerencse se árt. ha mellettünk áll. Forrás: Cseh Zoltán

Az augusztusi telihold 3-án késő délután következik be, így ezen a napon este láthatjuk a legteltebb formájában égi kísérőnket. A holdkelte napnyugta után 20 perccel következik, az ideje keleti határainknál 20:24, Budapesten 20:35, nyugaton 20:44 lesz. A Hold alacsonyan járja be égi útját, alig emelkedik 20 fok fölé, így, ha a tájjal szeretnénk majd fotózni, akár egész éjjel megtehetjük.

Hold-Mars együttállás 8/9-én éjjel

Égi kísérőnk, immáron 75 százalékosra fogyva közelíti meg az egyre látványosabb és fényesebb Marsot, a páros késő este kel fel, nagyjából egy időben, egymástól 5,4 fok távolságban. A holdkelte ideje keleten 22:18, Budapesten 22:30, nyugati határainknál 22:41, a Hold szinte hajszálpontosan keleten bukkan majd fel a látóhatáron. A két égitest látszólagos távolsága az éjszaka előrehaladtával csökkenni fog, hajnal 2-re már csak 5 fok választja el őket egymástól.

A NEOWISE üstökös elhalványul és egyre nehezebben megfigyelhető

Ilyen volt a NEOWISE üstökös július közepén Forrás: Nagy Berta László

A júliusi éjszakák sztárját már csak a sötét égboltú helyszíneken pillanthatják meg a jó látásúak szabad szemmel, érdemes inkább binokuláron keresztül keresni az égi vándort. A hónap első két hetében a nyugati égen visz útja, este 22:30-kor kb. 20 fokos, majd fokozatosan 10 fokra csökkenő magasságban lesz, vagyis még viszonylag magasan, így fotózni azért tudjuk majd.

A sárga karikák jelzik a NEOWISE augusztus első két hetében bejárt égi útját, este 22:30-kor, jobb szélén elsejei, a bal szélén 15-i helyzete látható. Forrás: Stellarium

Míg a múlt hónapban a Nagy Göncöl adott támpontot a megkereséséhez, most az esti nyugati égbolt legfénylőbb csillagát, az Ökörhajcsárban lévő Arcturust keressük kiindulási pontként, az üstökös e csillag alatt 11-12 fokkal jár majd. Az üstökös nagyjából éjfélig lesz a látóhatár felett, így, ha még szeretnénk fotózni, azt mindenképp az este elején tegyük, szerencsére az egyre hamarabb sötétedő ég ehhez segítséget is ad majd.