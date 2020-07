Július 30-án indulhat a NASA Mars-szondája

Magyar idő szerint kora délután, 13:50-kor nyílik az első alkalom a Mars 2020 szonda, és vele a Perseverance rover indítására a floridai Cape Canaveral Légibázis 41-es indítóállásról. Remélhetőleg technikai probléma nem adódik, ami ilyen esetekben közbejöhet, az az időjárás: ha túl erős a szél, vagy zivatar van az űrközpont környezetében (ez utóbbi nyáron ott sem ritkaság), az indítást elhalasztják. Amennyiben ez lesz a helyzet, úgy augusztus 15-ig van további lehetőség a kilövésre. Minden nap egy-egy 2 órás időablak áll rendelkezésre, amelyben 5 perces időközökben lehet megadni a pontos indítási időt. A naponta változó lehetséges időpontokat egy táblázatban foglalta össze a NASA, az utolsó oszlopban magyar időzóna szerint olvashatjuk. No de bízzunk benne, hogy már csütörtökön startolhat a szonda!

A második oszlop az aktuális nap dátuma, az utolsó oszlopban olvashatjuk magyar idő szerint az egyes napok indítási időpontjait. Forrás: NASA

A startot élőben közvetíti a NASA, ha szeretnék követni az eseményeket, akkor a NASA TV vagy a NASA LIVE oldalán tehetik meg.

Az űrszonda egy Atlas-V 541 típusú nehézrakétával kel útnak, ugyanilyen rakéta indította útnak a Curiosity rovert és az InSight Mars szondát is. A szonda útja jó fél évig tart majd, így 2021 februárban érkezhet meg a vörös bolygóra. A szonda magával viszi a Marsra leereszkedő Perseverance rovert, és a kísérleti helikoptert is. A rover mozgó laborként maga is végez számtalan mérést (hasonlóan a Curiosity jól ismert tevékenységéhez), ám emellett egy, a későbbiek során a Földre hozandó marsi talajminta-csomagot is összegyűjt.

A NASA eszköze a harmadikként kel útra, az Emirátusok és Kína már elindították saját Mars-szondájukat.