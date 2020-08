Egy újabb tanulmány, mely a beporzók fontosságára hívja föl a figyelmet

Amerikai és kanadai egyetemek kutatói hét fontos gyümölcs és zöldségféle, valamint csonthéjas termést vizsgáltak meg, amelyeknek szükségük van a vadméhek vagy háziméhek beporzására, akár oly módon is, hogy helybe viszik a beporzáshoz a bérelhető méhekkel teli kaptárakat. Miközben a háziméheket tekintik hagyományosan a gazdaságilag leghasznosabb beporzóknak az Egyesült Államokban, a tanulmány megállapította, hogy a vadméhek a korábban gondoltnál jóval nagyobb szerepet töltenek be még a kiemelt mezőgazdasági területeken is.

A tanulmány szerzői rámutattak, hogy kutatásuk szerint a beporzók számának csökkenése mérhetően jelentkezik minden általuk vizsgált termés csökkenésében. Egyúttal azt is kiemelték, hogy a nagy mezőgazdsági területeken a vad fajok alapvető szerepet töltenek be a beporzásban.

A kutatók 131 amerikai és kanadai farmról gyűjtöttek adatokat: megvizsgálták a különböző fajtájú méhek előfordulását és vizsgálták a beporzás hatékonyságát is.

Ezek alapján becsülték fel, hogy országosan évente a termény mekkora értékének előállításában játszanak szerepet a vad beporzó rovarok, és eszerint ez több mint másfél milliárd dollárnyi termény lehet, míg a háziméhek 6,4 milliárd dollár (1895 milliárd forint) értékű termény előállítását segítik elő.

A kutatásban vizsgált hat termény a tök, az alma, a cseresznye, a meggy, az áfonya és a görögdinnye volt. Mint kiderült, a vadméhek átlagosan több virágport tudtak szétszórni egy-egy virágból, mint a háziméhek.

Az egyetlen kivételt a kaliforniai mandulatermelő területek jelentették, amelyeken gyakran egyáltalán nem volt jele a vadméhek jelenlétének.

A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban publikált tanulmány szerint a vizsgált hét terményből ötnél kimutatható volt, hogy a beporzók hiánya miatt kevesebb lett a termés.

A kutatók kiemelték, hogy a mezőgazdasági vállalatok hiába invesztálnak a gyomirtószerekbe vagy trágyákba anélkül, hogy foglalkoznának a beporzók számának csökkenésével.

A rovarok a világ legfontosabb beporzói, az ENSZ adatai szerint 115 globális élelmiszer-növény – köztük a kakaó, a kávé, a mandula és a cseresznyefélék – 75 százalékának termése függ a rovarok beporzásától.

Egy nagyszabású tanulmányban 2019-ben a tudósok felhívták a figyelmet arra, hogy a világ rovarpopulációjának csaknem a fele hanyatlik, és a század végére számuk harmadával csökkenhet. Regionálisan világszerte minden hatodik méhfaj kihalt. Ennek fő oka az élőhelyvesztés és a gyomirtók használata.