Égi jelenségek 2020 augusztus második felében

Még mindig akad néhány meteor

Ha derült az éjszaka, és van időnk, töltsük fényszennytől mentes helyen! Érdemes kiülni és nézni az eget, nemcsak azért, mert egyre kevésbé zavaró a holdfény, és így a Tejút látványa is megkapóbb, hanem azért is, mert még mindig láthatunk hullócsillagokat. Igaz, kevesebbet, mint a Perseidák alig pár napja volt maximuma idején, ám kellemes meglepetést okozhatnak így is a türelmes églesőknek.

Hold-M35-Vénusz együttállás 15-én hajnalban

A Hold és az M35 nyílthalmaz közelsége Forrás: Stellarium

Érdemes lesz korán kelni a hármas együttállásért: a 18 százalékos megvilágítású Hold mellett 1 fokra balra látható az M35 jelű nyílt halmaz, a Hold alatt 6 fokkal pedig a Vénusz. A Vénusz se egyedül várakozik itt a fotósokra, hanem egy csillaggal a „hóna alatt”, csupán 7 ívpercre tőle balra lesz a +4,1 magnitúdós Nucatai, amit biztosan nem látunk szabad szemmel a Vénusz mellett, de fotón megjeleníthető. A Holdat és az M35-öt érdemes külön is fotózni, önmagában szép lesz ez az igen közeli együttállás, amit, mivel a Hold csak egy duci kis sarló lesz, le is lehet majd fotózni. A kedvező időpont erre 03:30 és 4 óra közt van, amikor még viszonylag sötét az ég ahhoz, hogy a halmaz fotózható legyen, de már elég magasan járnak ahhoz, hogy ne csak egy hegytetőről lássuk. Ha már kinn vagyunk terepen, érdemes egy pillantást vetni az együttálló égitestektől kissé jobbra is: a kelő Oriont pillanthatjuk meg ott.

Hajnali holdsarló 17-én

Hajnali holdsarló a Parlament felett. Forrás: Önök küldték / Dornics Ákos

Az 5 százalékos megvilágítású, már vékonyka, de még könnyen észlelhető sarló és a megvilágítatlan oldalán derengő földfény együttese megkapó látványt nyújt majd a pirkadó keleti égen. A sarló a keleti határaink közelében 02:57-kor kel, Budapesten 03:10-kor, a nyugati végeken pedig 03:21-kor bukkan fel a láthatáron. Ez az időpont még a csillagászati sötétségben lesz, de az ég alja már kb. 20 perccel később elkezd színesedni, és mire a Hold 10 fokos magasságba ér, már meglehetősen világos lesz. Érdemes ezt a közel egy órát kinn tölteni, derült ég esetén a látvány kárpótol a kihagyott alvásért!

Alkonyi holdsarló 20-án és 21-én

Alkonyi holdsarló, amelyet a piros felhősávok látványa még szebbé tett. Forrás: Önök küldték / Gerlecz László

Nemzeti ünnepünk alkonyán a Hold 3,9 százalékos megvilágításban nyugszik majd le, vagyis igencsak vékony sarlót kell keresnünk. Nem lesz könnyű feladat, mert igen közel lesz a napnyugtához az ideális időpont, kb. 5 fokos magasságban lesz a sarló. Nyugati határunknál 20:26-kor, Budapesten 20:17-kor, keleten pedig 20:05-kor lesz ebben a magasságban, innen még 40 perc lesz holdnyugtáig.

21-én már 9,8 százalékos lesz a sarló, így igen könnyen észre lehet majd venni, de a megfigyelhetősége nem lesz sokkal jobb, mint előző nap. A keleti határainknál 20:15-kor, Budapesten 20:27-kor, nyugaton pedig 20:36-kor lesz nagyjából 8 fokos magasságban a Hold, amely egy órával később nyugszik.

Mindkét alkonyon erősen világos lesz még az ég alja, hisz nem vagyunk messze a napnyugtától, ez ugyan nehezíti a sarló megpillantását, azonban a vöröslő ég szebbé is teszi egyúttal a látványt.

A hónap utolsó hetéig tudunk a Tejútban gyönyörködni

A holdfény egészen 24-én estig engedi majd, hogy a Tejút, sajnos egyre hamarabb lenyugvó központi régióját megfigyelhessük, érdemes kihasználni a lehetőséget! Galaxisunk – megfelelően sötét égboltú helyről nézve – fénylő szalagja mellett a Jupiter és a Szaturnusz is látható (lásd nyitóképünkön, amelyet Csernok Gyula készített, a sziklán álló emberalak két oldalán látható a két bolygó). A Skorpió a csillagászati sötétség beállta után nem sokkal már lenyugszik, a Nyilast egészen éjfélig teljes egészében láthatjuk még, a Nagy Nyári Háromszög kora este még a zenit közelében van, de aztán lassan átköltözik a nyugati égboltra.

Egyre fényesebb a Mars

Távcsővel készült sorozat-kompozit képen láthatjuk, miként változik a Mars látszó átmérője, ahogy közeledik hozzánk. Forrás: APOD/ NASA / Damian Peach

Akik mostanában korán keltek, bizonyára észrevették a déli égen magasan járó vörös bolygót, amelynek egyre szembetűnőbb a fényessége. A távcsöves fotósok már most fantasztikusan szép, részletgazdag képeket készítenek a bolygóról, amelynek a magassága ezt igencsak segíti. Jelenleg kb. 80 millió kilométerre van tőlünk, október 6-án lesz a legközelebb, 62 millió kilométerre. A bolygó látszó átmérője ennek megfelelően októberig növekedni fog, az augusztus közepéhez képest jó harmadával nagyobb lesz még. Megfelelő távcsővel már most érdemes fotózni az égitestet!

A Hold elhalad a Szaturnusz és a Jupiter mellett 28-29-én

Az esti órákban figyelhetjük meg a nem túl közeli együttállást, 28-én 4 fokra jár majd a Jupitertől a 81 százalékos Hold. 29-én már a Szaturnuszt közelíti meg 3,5 fokra, az ekkor már 88 százalékosra hízott Hold. Ez a távolság abból a szempontból kedvező, hogy a már igencsak fényes Hold mellett is észrevehetjük a bolygókat, a bolygók fényessége miatt akkor is, ha felhőn át látszik csak a Hold.