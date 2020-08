Itt jártak a Perseidák

Landy-Gyebnár Mónika, Taliándörögd

A taliándörögdi Szent András templom romjai közelségét választottam a fotózás helyszínéül, a 14. századi gótikus építmény maradványai a falu mellett, a házaktól egy erdősávval elválasztott helyen állnak, sötétsége miatt milliónyi csillaggal az égen.

A Perseidák maximuma az év egyik fő látványossága a meteorok rajongói számára, a nyári időjárás miatt a legtöbb amatőr érdeklődő is ilyenkor tölti a hullócsillagok lesésével az éjszakát. Ez valószínűleg az idei, hazánk legnagyobb részén derült égbolttal járó időben is így volt.

Az esti órákban kicsit kevesebb, majd éjfél után, amikor a meteorok látszólagos kiindulási pontja, szakszóval a radiánsa már magasan járt, kicsit több hullócsillag villant fel az égen. A legfényesebbet éjjel 1 óra 3 perckor láthattuk, a tűzgömb villanása megvilágította a tájat és a falakat is!

A kép egy kompozit, amelyhez Nikon D5300-as géppel, 10mm Sigma objektívvel, f 2,8-as rekesszel, ISO4000 érzékenységen, 10 másodperces záridővel készült fotók közül a fényesebb meteorokat tartalmazókat használtam fel, a csillagok járása szerint illesztve. Ennek köszönhetően a meteorok vonalát képzeletben meghosszabbítva megkaphatjuk a radiáns helyzetét, a Perseus csillagkép közelében. Ugyan az idei maximum nem hozott túl sok fényes hullócsillagot, azért, aki türelemmel figyelt, nem unatkozott!

Ladányi Tamás, Tiszafüred

A Perseidák hullását ebben az évben Tiszafüredről, családi nyaralásunk közben fotóztam, a csodálatosan békés Tisza-tó partjáról. A raj viszonylag csekély aktivitása eredményeként a legszebb, narancsos színű példány a Göncölszekér csillagai alatt, közvetlenül a vízfelszín felett bukkant fel 22 óra 59 perckor. A kép készítéséhez Canon EOS 6D kamerát, Canon 16-35 L objektívet alkalmaztam 17 mm-rel, f/3,2, ISO 4000 beállításokkal, 15 s záridő mellett. A kompozíció kedvérét az eredeti képméret egynegyedét vágtam ki.