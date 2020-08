Az óceánok felét már most befolyásolja a klímaváltozás

A kutatók klímamodellek és óceáni megfigyelések alapján határozták meg, hogy a víz hőmérséklete és sótartalma változásának mértéke mikor múlhatja felül a természetes változékonyságot – számol be a Phys.org. Ez a két faktor az ember okozta klímaváltozás jó indikátora. Az eredmények alapján az Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-óceán 20-50 százalékában már most jelentős az eltérés a hőmérséklet és sótartalom terén. A század közepére az arány 40-60, 2080-ra pedig 55-80 százalékra módosulhat. A szakértők azt is kimutatták, hogy a déli félteke vizei gyorsabban reagálnak az éghajlatváltozásra.

Eric Guilyardi, a Readingi Egyetem és a Párizsi Oceanográfiai és Éghajlati Laboratórium munkatársa, illetve a csapat tagja szerint évtizedek óta látják a kutatók, hogy a felszínen emelkedik az óceánok hőmérséklete, a hatalmas régiók, különösen a mélyebb vízrétegek vizsgálata viszont jóval nehezebb. Az óceánok átalakulásának felmérése rendkívül fontos feladat, hiszen a hőmérséklet és sótartalom változása az áramlatokat, az élővilágokat és a tengerszintet is befolyásolhatja.

Eddig a kutatók a víz hőmérséklete, a csapadék mennyisége és a tengerszint emelkedése alapján próbálták felmérni a klímaváltozás óceánra gyakorolt hatásait. A mélyben azonban kevesebb vizsgálat folyt, így a tudományosan kialakított kép sem volt elég komplex.

Guilyardi és kollégái szimulációkat folytattak az emberi tevékenységgel és nélküle számolva. Az eredmények alapján arra jutottak, hogy az északi féltekén 2010-2030 között már a természetes változékonyságot is meghaladja az emberi tevékenységhez köthető átalakulás. A szakértők szerint átfogó vizsgálatokra és adatgyűjtésre lesz szükség, hogy monitorozni tudják a világ óceánjainak alakulását.