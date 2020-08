Átúszott az Északi-sarkon a Polarstern

Augusztus 19-én 12:45-kor a Polarstern kutatóhajó, rajta a MOSAiC expedíció utolsó váltás legénységével elérte az Északi-sarkot. A hajó Grönlandtól északra haladt, olyan tengeri területen, amelyet a múltban vastagon borított a jég, gyakran egész éven át. A Fram-szorostól (Grönland és a Spitzbergák közti tengerrész) csupán hat napot vett igénybe a hajóút. A megérkezést a legénység és a kutatók legnagyobb része a fedélzeten ünnepelte meg, számolt be az Alfred Wegener Intézet.

Kutatók és a hajó személyzete együtt ünnepelte meg, hogy elérték az Északi-sarkot. Forrás: Alfred Wegener Institut/ LIANNA NIXON

Mivel a műholdkép alapján meglehetősen töredezett volt a jégtakaró, az expedíció vezetője, Markus Rex, és a hajó kapitánya, Thomas Wunderlich úgy határoztak, felhajóznak a sarkig a Fram-szorostól, ahol a hajó az utolsó időszakára szóló ellátmányát átvette.

„Egészen a 87 fok 30 percig nyílt vízen hajóztunk, amely gyakran egészen a horizontig húzódott” – mondta Markus Rex professzor, az Alfred Wegener Intézet kutatója. „A műholdkép alapján először nem tudtuk, hogy a töredezett jég a szélviszonyoknak és az áramlatoknak köszönhető-e, és kissé tartottunk tőle, hogy egy kedvezőtlen időjárási fordulat újra egybetereli a jégtáblákat.” Út közben azonban kiderült, hogy a jég a nagymértékű olvadás miatt darabolódott fel, így nem fordulhatott elő, hogy csapdába essen a hajó.

Ez az olvadás is egyike azon különös eseményeknek, amelyeket a MOSAiC expedíció megfigyelhetett, azután, hogy a Jeges-tenger szibériai szektorában júliustól felgyorsult az olvadás.

A jég állapota nem jelentett akadályt a kutatóhajónak. Forrás: Alfred Wegener Institut / Folke Mertens

A MOSAiC expedíció utolsó szakaszának feladata az lesz, hogy a tenger újrafagyását figyeljék meg, ez a kirakós utolsó hiányzó darabja, az egyetlen ismeretlen a sarki jég egész éves viselkedéséből. Többek közt ezzel a céllal is hajózott ennyire északra a Polarstern, hisz itt fog a leghamarabb elkezdődni a fagyás. Wunderlich kapitány elmondta, hogy csodálkozott, mennyire könnyű volt az északra vezető út. „Még a 88. foknál is óránként 5-7 csomó (kb. 9-13 km/h) sebességgel tudtunk haladni, ilyet pedig ennyire északon még sose láttam. A régió szempontjából történelmi ez a helyzet, alapesetben ajánlatos távol maradni a Grönlandtól északra eső tengerrésztől, mivel itt gyűlik össze az öreg, vastagabb tengerjég, amelyen igencsak nehéz áthaladni. Most azonban nyílt vízfelületeket találtunk, szinte egészen az Északi-sarkig” – magyarázta a Polarstern kapitánya.

Augusztus 19-én 12:45-re mindenkit összehívtak a hajóhídra, ahol a helyzetjelzőt figyelték, majd a sarkot elérve ünnepeltek.

A hajóhídon figyelte a csapat a helyzetjelzőt. Forrás: Alfred Wegener Institut / Lianna Nixon

Az expedíció ezután a transzpoláris áramlat közepén fog sodródni a hajó, megkeresik a legalkalmasabbnak tűnő területet, ahol majd a jég kialakulásával kapcsolatos megfigyeléseket és méréseket elvégezhetik, e helyre az Északi-sarkon keresztül vezetett a legrövidebb út.

„A jéghelyzettől függően a lehető leghamarabb elkezdjük majd a munkát” – mondta Markus Rex professzor. Hasonló jégmezőt igyekeznek keresni, mint amelyikbe befagyva a téli hónapok során sodródott a sarkvidéken a kutatóhajó.