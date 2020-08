Egy terepjáró méretű aszteroida száguldott el mellettünk

Az aprócska égi kavics a 2020 QG nevet kapta, és minden korábbi égitestnél közelebb járt hozzánk: mindössze 2950 km távolságban volt a közelsége idején, 2020. augusztus 16-án éjjel, számolt be a NASA Sugárhajtás Laboratóriuma (JPL).

Bár a földközeli kisbolygók gyakoriak, ennyire közeli égitestről, amely nem lépett be a légkörbe s nem semmisült meg ott, eddig nem volt tudomásunk. A kb. 3 x 6 méteres aszteroida, ha kicsit más pályán érkezik, és a légkörünkbe lép, darabokra hullva látványos tűzgömbként villant volna fel.

A becslések szerint a hasonló mérettartományú égitestekből több százmillió kering a Nap körül, ám az apróságuk miatt ezeket csak akkor fedezzük fel, ha már közel járnak bolygónkhoz, azonban a legtöbb a mostaninál jóval nagyobb távolságban, a Hold pályájánál is messzebb halad el mellettünk.

Animáció a 2020 QG nevet kapott, terepjárü méretű aszteroida űtjáról Forrás: NASA/JPL-Caltech

A 2020 QG másodpercenként 12,3 km sebességgel robogott el mellettünk, ez egy kissé lassabb, mint az átlag földközeli aszteroidák sebessége. Paul Chodas, a földközeli objektumokat kutató dél-kaliforniai CNEOS központ vezetője elmondta, hogy az első felvételen csak egy halvány csíkként látszott az égitest. A fotót akkor készítette a Caltech által fenntartott Zwicky Transient Facility (ZTF) nagylátószögű teleszkópja, amikor a kisbolygócska már távolodóban volt. A ZTF folyamatosan böngészi az égboltunkat a hirtelen felbukkanó jelenségek, mint pl. újonnan megjelent szupernóvák, változócsillagok, vagy épp aszteroidák után kutatva.

Hasonló méretű, veszélytelen kisbolygókból évente több is a Föld légkörébe lép, azonban eddig csupán néhányat sikerült felfedezni e mérettartományból.

„Kivételesen jó eredmény ezeket az aprócska égitesteket megpillantani, mivel a legtöbb esetben legfeljebb pár nap áll rendelkezésünkre, amikor már elég közel járnak, elég a fényességük ahhoz, hogy meglássuk őket, de még nincsenek túl közel ahhoz, hogy távcsővel követni lehessen” – mondta Chodas.

2005-ben a NASA arra kapott megbízást, hogy a 140 méteresnél nagyobb átmérőjű földközeli égitestek 90 százalékát találja meg és vegye lajstromba. Ezek a nagyobb aszteroidák már veszélyeket rejtenek, ám a méretük és a látszólagos lassú mozgásuk miatt jóval nagyobb távolságból észlelhetőek is, mint a most felfedezett apróbb égitest.