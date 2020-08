23 év alatt 28 trillió tonna jeget vesztett a Föld

Egy új, a University College London, a Leedsi Egyetem és az Edinburghi Egyetem összefogásával készült tanulmány szerint 1994-től 2017-ig 28 trillió tonna jég tűnt el a Földről – számol be a The Guardian. A kutatók műholdas felvételek segítségével tanulmányozták a jégveszteséget a sarkoknál, a hegyeknél és a gleccsereknél, és úgy vélik, az eredmények megdöbbentőek: elképzelhetőnek tartják, hogy a folyamat miatt a század végére egy méterrel is emelkedhet a tengerek szintje. További problémát jelent, hogy a jég eltűnésével egyre több a sötét felület, ami tovább melegíti a bolygót, de a jég olvadása az ökoszisztémára is jelentős hatást gyakorol.

Andy Shepherd, a Leedsi Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint a szakértők korábban egy adott terület, például Grönland vagy az Antarktisz jégveszteségét vizsgálták, kollégáival viszont elsőként globálisan mérték fel a folyamatot. A csapat 1994 és 2017 közötti műholdas felvételeket elemzett, az eredmények pedig óriási meglepetést okoztak. A csapat szerint nem kérdéses, hogy a jégveszteség jelentős részét az ember okozta klímaváltozás idézte elő. A melegedő levegő és tengerek egyaránt hozzájárulnak a jégtömegek eltűnéséhez.

A friss tanulmányt 30 évvel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) első jelentése után publikálták. Az 1990 augusztusában megjelent dokumentumban már felhívták a figyelmet a globális felmelegedés problémáira, azóta azonban kevés előrelépés történt az ügyben.