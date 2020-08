Két ciklon a Mexikói-öbölben

Az Earth Observatory mutatta be a fotót a két ciklonról, a felvétel a NOAA-1 jelű időjárási műhold látható- és infravörös tartományú VIIRS kamerájával készült, 2020. augusztus 23-án.

Az időjárási előrejelzők szerint a korábban még hurrikán erősségű, ám azóta gyengülőben lévő Marco nevű trópusi ciklon jelentős csapadékot, viharos szelet és a partok közelében veszélyesen magas vízállást hozott az augusztus 24-i partot érésekor, Mississippi és Lousiana államokban.

A Laura nevű trópusi ciklon a karibi szigetvilág közelében járt még augusztus 23-án, Kuba közelében, és az előrejelzések alapján már ekkor esélyes volt, hogy hurrikánná erősödjön, amennyiben kedvező körülményekkel találkozik a Mexikói-öböl keleti részén. A Laura Texas és Lousiana államoknál ér majd partot augusztus 26-án.

Meglehetősen ritka, hogy két viharrendszer is hasonló területen érje el a kontinenst, időben ilyen közel egymáshoz. A két ciklon közül a Marconak ugyan jelenleg gyengébb a szélerőssége – a trópusi ciklonok, illetve hurrikánok kategóriáit ez alapján határozzák meg -, azonban a csapadékmennyiségét tekintve mégis ez az erősebb, a legintenzívebb csapadékot adó területein akár 250 mm esőre is számítottak. Hétfőn, a Mississippi deltavidékén érte el a partot, és tovább gyengül a vihar, már csupán trópusi depresszió erősségű.

There is a danger of life-threatening storm surge over a large portion of the Gulf Coast from San Luis Pass Texas to the Mouth of the Mississippi River and a storm surge warning is in effect for this area. Follow advice given by local officials. #Laura https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GX45MjucHE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020