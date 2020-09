2020. augusztus asztrofotója: Színkavalkád a Skorpió alfája körül

Klamerius Adrien felvételén a gazdag és színpompás égi területen a Kígyótartó és a Skorpió csillagképben galaxisunk számos jelenségét figyelhetjük meg. A kép alsó részén látjuk a fényes Antares csillagot, egy vörös szuperóriást, ami sárgás ragyogással árasztja el az őt körülvevő csillagközi anyagot. Ez a ködösség az IC 4606. Az Antares fölött jobbra található a Messier 4 gömbhalmaz, melynek távolsága mindössze 7200 fényév, így a hozzánk legközelebbi gömbhalmazok egyikének számít. A kép felső részén a Rho Ophiuchi (IC 4604) reflexiós ködöt találjuk, ahol egy hármas csillagrendszer kék fénye bevilágítja az őt övező gáz- és porfelhőket.

„Ezt a mozgalmas területet már nagyon régóta szerettem volna megörökíteni. Néhány évvel ezelőtt volt már egy előzetes próbálkozásom Horvátországból, de még ott is érezhető volt hogy ennek az égterületnek – annak ellenére, hogy látszik a Föld északi féltekéről is – érdemes inkább a déli égboltról gyűjteni a fotonjait. A Rho Ophiuchi köd komplexumában szinte minden izgalmas mély égi jelenség megtalálható: gömbhalmaz, reflexiós, emissziós és sötét ködök, együttesen egy szinte páratlanul színdús területet alkotva. Pár évig érlelődött a gondolata annak, hogy a galaxisunk belső régióját is szeretném megfigyelni, 2018-ban pedig végre sikerült megpillantani a csodálatos déli Tejutat a kísérő galaxisainkkal együtt.

A namíbiai utunk már közeledett a végéhez, így a legközelebbi találkozásig ezzel az objektummal köszöntem el a csodálatos déli égtől. Nagy kiterjedése miatt távcsővel csak több panelben fotózva fért volna bele a látómezőmbe, így ez volt az egyik, amelyet az észlelőtervem szerint teleobjektívvel akartam elcsípni” – nyilatkozta számunkra az asztrofotós.