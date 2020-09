A jövő kávéja, a kávé jövője: így születnek újjá világszerte az elpusztult kávétermő területek

Tízből hat ember nem tudja elképzelni, hogy mindennapi kávéja nélkül éljen: 44 százalékuk nagyon hiányolná, 20 százalékuk pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartaná az életét nélküle.

(A felmérés 2020 májusában 1031 ember bevonásával készült, akik naponta legalább egy csésze kávét fogyasztanak.) Márpedig a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az éghajlatváltozás és a nem fenntartható gazdálkodás a termőterületek további drámai csökkenéséhez vezethet, ami hosszú távon a kávétermesztés végét jelentheti.

Ezért hozta létre 2003-ban az Esőerdő Szövetséggel közösen az AAA Sustainable Quality™ (Fenntartható Minőség) Programját a Nespresso, amelynek keretében 14 ország 110 ezer kávétermelőjével ápol szoros partneri viszonyt, így biztosítva azt, hogy a kapszulákba fenntartható módon termesztett, kiváló minőségű kávék kerüljenek.

Ennek szerves részeként indult el 2017-ben a Reviving Origins program , melynek célja, hogy újjáélessze a kávétermelést és a helyi kávégazdaságot azokon a helyeken, ahol az a polgárháborúk, a gazdasági problémák vagy a környezeti katasztrófák miatt szinte teljesen megszűnt. A program segít, hogy a farmerek és közösségeik újra kiszámítható életet élhessenek, fenntartható módszereket alkalmazzanak, és biztosítja a világ néhány legritkább, legkülönlegesebb kávéfajtájának jövőjét. 2019 és 2023 között, vagyis öt év alatt a Nespresso összesen 10 millió svájci frankot fektet a programba.

„A kávéipar vezető márkájaként a Nespresso igen nagy hangsúlyt helyez a környezettudatos, fenntartható működésre, és nem csak a gyártásban, az újrahasznosításban, hanem a termesztésben is. Nem vásárol termőterületeket, inkább hosszú távú szövetségre törekszik a helyi termelőkkel” – mondja Márkosi Balázs kávénagykövet.

„Jelenleg négy országban folyik a közös munka: Ugandában, Zimbabwében, Kolumbia Caqueta régiójában és Puerto Ricóban. A Nespresso segít, hogy az itteni termelők magas szintű szakmai támogatást kapjanak, fenntartható módszereket alkalmazzanak, növeljék a termelékenységet és a kávéminőséget, ezzel biztosítsák a világ néhány legritkább, legkülönlegesebb kávéfajtájának jövőjét.

Jól képzett szakemberek segítségével például kávéfeldolgozó üzemeket építenek, termelői szövetkezeteket alapítanak vagy faiskolát hoznak létre, hogy a farmerek az innen kikerült kávécserjékkel és őshonos fafajtákkal népesíthessék be ültetvényeiket, és így fokozzák a biodiverzitást és csökkentsék a talaj erózióját” – tudjuk meg Márkosi Balázstól.

Zimbabwében és a kolumbiai Caquetában egyre több kiváló minőségű kávét termelnek

Tavalyi indulása óta a Reviving Origins program komoly sikereket ért el Zimbabwében és a kolumbiai Caquetában – két olyan régióban, ahol az elmúlt évek során a kávétermesztés veszélybe került.

Az Amazonas-vidékén megbúvó Caquetá régióban több mint 50 éven át dúlt a polgárháború. E néhány évtized alatt a gazdák rákényszerültek, hogy elhagyják ültetvényeiket, sokan pedig egészen más terményekre váltottak, így a kávé majdnem teljesen eltűnt.

2016-ban, a békeszerződés aláírása után a kávéültetvények elkezdtek újra felvirágozni, amihez a Nespresso Reviving Origins Programtól kaptak segítséget, amely új életet lehelt a Caquetá régió kávéfarmjaiba és kávékereskedelmébe 2019-ben Caquetá mellett az El Rosario régió is csatlakozott a Reviving Origins Programhoz. Ma már ebben a két régióban több mint 1000 kisbirtokos termelő munkáját segíti 4-6 Nespresso-agronómus. A gazdák olyan új technikákat tanulnak, amelyekkel kiváló minőségű kávét termelhetnek, emellett pedig a Nespresso igyekszik megoldani a gyakori infrastrukturális hiányosságokat is. Zimbabwe északi és keleti vidékein 1988-ban még több mint 100 birtokon és körülbelül 700 kisebb gazdaságban termesztettek mintegy 15 000 tonna kávét, majd a 21 század elejére 450 kisgazda maradt és a termés 500 tonnára csökkent. A fő ok az ország nemzetgazdaságának összeomlása volt, a gazdák pedig nem rendelkeztek megfelelő ismeretekkel a jövedelmező kávétermeléshez, és a talaj gondozásában való elmaradások miatt gyenge minőségű termést takaríthattak be.

„Ma már a Nespresso mindegyik régióban szorosan együttműködik a gazdákkal, hogy javíthassák termelékenységüket és farmjaik fenntartható működését, ami nem csupán a kávé minőségére, hanem a szélesebb értelemben vett közösség életminőségére is hatással van. 2019-ben a zimbabwei Manicaland tartományban 9 százalékkal több AAA-minőségű kávét termeltek, mint egy évvel korábban, a kolumbiai Caquetában pedig 10 százalékos volt a növekedés ugyanebben az időszakban. Ezeket a kávékat a szezonálisan elérhető Reviving Origins kávékapszulák formájában bárki megkóstolhatja – avat be a részletekbe Márkosi Balázs.

A Caquetá régióban termelt ESPERANZA de COLOMBIA („Kolumbia reménye”) egy lágyabb ízvilágú kávé, nagyon könnyed, kiegyensúlyozott és kerek karakterrel, sárga gyümölcsökre emlékeztető aromákkal és egy csipetnyi gabonás ízvilággal.

A TAMUKA mu ZIMBABWE („Zimbabwe ébredése”) egy komplex, gyümölcsös ízvilágú kávé, amelyben az áfonyától a piros bogyós gyümölcsökig, a ribizlitől a szőlőig rengeteg aromát felfedezhetünk.

Az AMAHA awe UGANDA kávé egy elegáns espresso, amelynek virágos ízjegyeit ritka szantálfás aroma egészíti ki. A közepesen testes kávé olyan ültetvényeken terem, ahol banáncserjék árnyékolják a kávét és táplálják a talajt – vagyis a terület igazi Arabica-mennyország.

Kávétermesztés az Irma és a Maria hurrikánok pusztítása után Puerto Ricó-ban

A globális felmelegedés egyre gyakrabban előforduló és nagyobb intenzitású, azaz 4-es és 5-ös erősségű hurrikánok kialakulásához vezet, az extra erejű viharok pedig óriási károkat okoznak az Atlanti-óceán partvidékein és a Karib-szigeteknél. Puerto Rico a Karib-térség egyik legveszélyeztetettebb területe a hurrikánok szempontjából. 2017-ben az Irma és a Maria hurrikánok gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé az egyébként is súlyos adósságválsággal küzdő szigetet, példátlan humanitárius krízist okozva ezzel. Többek között elpusztult a Puerto Ricó-i kávétermő területek több mint 80 százaléka, amellyel lehetetlenné vált a helyi kávétermelő közösségek megélhetése. Ezért döntött úgy a Nespresso, hogy a Reviving Origins program részeként egymillió svájci frankot fektet a károk helyrehozatalába és a helyi kávéipar újjáélesztésébe. A Nespresso több mint 450 Puerto Ricó-i farmer számára biztosít ingyenes gyakorlati képzést a fenntartható kávétermesztés módszereiről, amelyekkel javíthatják termésük minőségét és mennyiségét, ezzel együtt pedig ültetvényük bevételét.

Az új CAFECITO de PUERTO RICO kávékapszula bemutatására három évvel azután került sor, hogy a Maria és az Irma hurrikánok lecsaptak a térségre. Az életteli, intenzív CAFECITO de PUERTO RICO egy szezonális kávé, amelynek karakterét a Puerto Ricó-i kávészemek étcsokoládés, borsos, fűszeres ízvilága határozza meg.

A farmerek és közösségeik a Nespresso felelősségteljes támogatásával újra kiszámítható életet élhetnek, ráadásul a világ néhány legritkább, legkülönlegesebb kávéfajtájának jövője is biztosított. Talán a legtöbbet egy caquetái termelő szavai árulnak el a program jelentőségéről: „Nagyon jó évem volt, sikerült egy új farmot vásárolnom. Az ültetvény biztosítja a gyermekeim jövőjét; én ezt hagyom majd rájuk. Úgy érzem, hogy a Nespressóval sikeressé váltam, hiszen az emberek világszerte értékesnek találják a kávét, amit annyi szeretettel gondozok” – mondta Don Fernando Pedreros Muños, kávétermelő.

A Nespresso beruházásának és a partnerek elkötelezettségének eredményeként – miközben mind a négy régióban újjáélesztik azt a kávét, amiről valamikor híres volt a vidék – a termelők újjáépítik a fenntartható megélhetésüket és szükséges fejlesztéseket hoznak létre a helyi közösségek fejlődése érdekében.

A Nespresso hosszú távú célja, hogy ezek a veszélyeztetett kávék idővel, a termelt kávémennyiség növekedésével az állandó kávékapszula-kínálatba is bekerülhessenek, és további veszélyeztetett termőterületek bevonásával más régiók újjáélesztését is támogassák.

