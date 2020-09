Égi jelenségek 2020 szeptember második felében

Hajnalonta látható az őszi állatövi fény, előtűnnek a téli csillagképek

Mivel a Hold már nem fogja zavarni a hajnali égboltot, érdemes az állatövi fényt is megfigyelni, megfelelően sötét égboltú helyszínről. Ezt akár a 16-i holdsarló észleléssel is összeköthetjük, holdkelte előtt már felderenghet a sejtelmes fénykúp keleti egünkön. Sokak kedvenc csillagképe, az Orion már jól látható, alatta vibrál a Nagy Kutya és az északi félteke legfényesebb csillaga, a Szíriusz. Mivel a hajnalok már hűvösek, nem ritka a párásodás, főként a völgyekben, érdemes erre is felkészülni fotózás előtt.

A fénykúpot napkelte előtt kb. 2,5-1,5 órával keressük a keleti égbolton, a kúp a kelő Oroszlán felől jobbra dőlve az Orion irányába mutat (az illusztrációnkon a tavaszi változat látható, akkor balra dől a fénykúp).

Hajnali holdsarló 16-án

2,5 százalékos sarló a hajnali égen, az Oroszlán csillagkép „hasában” Forrás: Stellarium

A mindössze 2,5 százalékos megvilágítású Hold látványos lesz a hajnali égen, és nem is kell túl korán kelni miatta. A holdkelte ideje a keleti határainknál 04:20, Budapesten 04:32, a nyugati országrészünkben pedig 04:43. A Hold még a csillagászati szürkület kezdetet előtt pár perccel kel, vagyis még sötét égen bukkan fel a sarló az északkeleti horizonton, s körülötte az Oroszlán csillagkép jellegzetes alakját is felismerhetjük majd.

Alkonyi holdsarló 18-án és 19-én

Holdsarló, amelyen jól látható a földfény derengése is. Forrás: Önök küldték / Baliga-Kovács Ágoston

18-án még csak 2,4 százalékos, igen vékonyka sarlónk lesz az alkonyi égbolton, sajnos nem a legjobb láthatósággal. A sarló 55 perccel a Nap után nyugszik, így meglehetősen nehéz lesz a megfigyelése, kristálytiszta horizont és jó rálátás szükséges hozzá. Amennyiben ezek megvannak, az ideális időpont a sarlóhoz ezen az alkonyon a keleti határainknál 19:00-kor, Budapesten 19:13-kor, nyugaton pedig 19:23-kor érkezik el, ekkor kb. 4-5 fok magasságban kereshetjük a sarlót a nyugati ég alján.

Másnap, 19-én kissé kedvezőbb már a helyzet, a sarló 7,6 százalékos megvilágításával könnyebben észrevehető, így nem feltétlenül szükséges a kristálytiszta égbolt, a Hold egy óra 20 perccel a Nap után nyugszik majd le. Azonban a jó rálátás a nyugati-délnyugati horizontra továbbra is előfeltétel, mivel a növekvő Hold alacsony úton jár az égen. Nagyjából 40 perccel napnyugta után érdemes keresni a sarlót, ami ekkor mintegy 7 fokos magasságban jár, és még közel háromnegyed óránk marad holdnyugtáig élvezni, fotózni a látványt. A megfigyeléshez ideális idő keleti határunknál 19:10, Budapesten 19:23, nyugaton 19:33 lesz.

22-én átlépünk a csillagászati őszbe

Ha vízparton (pl. Balaton) fényképezzük a napkeltét vagy napnyugtát a nap-éj egyenlőségkor, akár ilyen különös „napfoltot” is megörökíthetünk. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hosszúra nyúlt, derült nyárutóra talán nem sokaknak lehet panaszuk eddig, ám az egyre hosszabb éjszakák a valódi ősz közeledtét is jelzik. Idén szeptember 22-én 15:31-kor éri el bolygónk Nap körüli pályáján az őszt jelző pontot, ezen a napon lesz a nap-éj egyenlőség. A jeles napot a napkelte vagy a napnyugta fotózásával érdemes megünnepelni, ehhez olyan tájat válasszunk, ahol valamilyen szép tájképi elemmel vagy építménnyel tudjuk majd megörökíteni az eseményt.

Hold-Szaturnusz-Jupiter hármas együttállás 25-én este

A 67 százalékos Hold a Jupitertől balra 6,5 fok, valamint a Szaturnusz alatt 3 fok távolságban jár majd, így egy laza hármast figyelhetünk meg a déli égbolt alján. A trió éjfél körül nyugszik le, így bőven jut idő a megörökítésére, s az alacsony égi útjuk miatt különösen alkalmas lesz a helyzet a tájjal, vagy épített környezet elemeivel egy fotóba komponálni a látványt.

Egyre feltűnőbb a Mars

Ma már egy amatőr csillagász is tud nagyobb távcső segítségével ennyi részletet mutató felvételt készíteni a Marsról, a közelség idején van erre a legjobb lehetőség, a nehézséget csupán a légkörünk jelenti. A fenti képeket a Hubble űrteleszkóp készítette. Forrás: NASA

Külső bolygószomszédunk október elején éri el legnagyobb fényességét, de már szeptember második felében is rendkívül feltűnő a jól láthatóan vörös ragyogása. Mivel jelenleg ez az egyetlen olyan bolygó, ami magasan jár az égen, s a közelség is egyre kedvezőbb lehetőséget ad. Távcsöves megfigyelőknek különösen ajánlott a Mars-vadászat! A bolygó tengelyforgása miatt az éjszaka különböző időpontjaiban eltérő arcát mutatja, nagyobb távcsövekkel megfigyelhetőek a felszínét jellemző alakzatok, a déli sarki hósipka, a sötét völgyrendszerek, illetve az óriásvulkánok, vagy akár a vulkánok felett képződő felhők is. A bolygó már kora este felkel, így szinte egész éjjel tudjuk észlelni!

Meteorok szeptember végén

Az őszi esték hűvösét is feldobhatja az egyre szaporodó Taurida meteorok látványa, bár rendszeres olvasóink talán emlékeznek, hogy ez a rajkomplexum nem a nagyszámú meteorról, hanem az időről-időre felvillanó igen fényes tűzgömbökről híres. Ezekre persze nem lehet előre felkészülni, ám tudni róluk érdemes! A számtalan kis őszi raj majd októbertől hoz halmozottan több meteort, ám érdemes már most kihasználni az időt, főként a még holdfénytől is mentes estéken.