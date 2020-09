Emelkedett a vízszint Irak tavaiban

Az iraki tavaknak az elmúlt évtizedekben gyakran változott a vízszintjük, részben a nagy folyókon épült gátak miatt, részben pedig a térség háborús és aszályos évei miatt. Különösen két tóra nézve voltak súlyos következményei e hatásoknak: a Milh és a Habbanidzsa egykori turistacélpont mivoltát elvesztette. A két tó vizét az Eufráteszből vezetett csatorna táplálja, egymással is összeköttetésben vannak (a túlcsorduló Habbanidzsa vize jut tovább a Milh-tóba), a Milh-tavat az 1970-es években amolyan árvíztározóként hozták létre. A Milh ekkor igen kedvelt turistacélpont is volt, és ráadásul a szigetein jelentős madárkolóniák telepedtek meg, rengeteg volt például az itt fészkelő flamingó.

A későbbi években a csökkenő vízszint miatt nőtt a sótartalom e tavakban, ez számos halfaj eltűnéséhez vezetett, a turizmust pedig háborús események tették lehetetlenné. A Habbanidzsa környékét nemrégiben elkezdték újjáépíteni, remélve, hogy új erőre kaphat a turizmus is.

2018-as felvétel a Milh-tó területéről, a vörösséget a vízben élő algák okozzák. Forrás: NASA Earth Observatory

Az Earth Observatory beszámolója szerint azonban idén, úgy tűnik, visszanyerték régi nagyságukat ezek az állóvizek, a Landsat 8 felvételei 2018. és 2020. augusztusi állapotot mutatnak mindkét tó esetében. Az elmúlt két év alatt a tavak jóval nagyobbakká váltak, és újra elérték az évtizedekkel ezelőtti méretüket. A Habbanidzsa-tó esetében a korábbi felvételen a vörös árnyalatot a vízben élő algáknak köszönhette (hasonló elszíneződést a szomszédos Irán tavain is lehet időnként tapasztalni).

2020-as felvétel a Milh-tóról Forrás: NASA Earth Observatory

Azonban a környék csapadékviszonyai nem indokolták ezt a változást, vagyis nem esett annyival több eső a régióban amennyi elegendő volna a vízszint ilyen fokú emeléséhez. A mérések szerint viszont a tavaktól távolabb, Irak középső részén meglehetősen nagy esőzések voltak, ennek lehet köze a javuláshoz. Feltehetően a folyószabályozásban fontos szerepet betöltő gátak kezelése is megváltozhatott, így több víz juthat az Eufráteszből a tavakba. 2019-ben a Tigrisen épült Moszuli-tó (gát mögötti mesterséges víztározó) szintén vízszintemelkedést mutatott, és akkor a gát kezelésében voltak változások, ezért növekedett meg a tó. Mindezek mellett 2018-tól az Iraki Nemzeti Befektetési Bizottság 25 millió dollárnyi összeggel támogatta a turizmus fejlesztését, hotelek, kikötők, s egy vidámpark létesítésén keresztül.