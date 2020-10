A cambridge-i herceg és az angol természettudós a BBC Radio 4 egyik műsorában beszéltek az Earthshot Prize elnevezésű díjról, amelyet évente öt kategóriában osztanak ki a következő egy évtizedben.

A győztesek egymillió font (393 millió forint) pénzjutalomban részesülnek, ami azt jelenti, hogy a következő tíz évben kiosztott 50 millió fonttal az Earthshot Prize lesz a valaha volt legnagyobb pénzjutalommal járó környezetvédelmi elismerés – írja a BBC hírportálja.

A szervezők az éghajlatot, az óceánokat, a légszennyezést, a hulladékkezelést és a biológiai sokféleséget érintő problémákra várnak olyan megoldási javaslatokat, amelyek segíthetik a bolygó regenerálódását 2030-ig.

Vilmos hercegék olyan „új megoldásokat” keresnek, amelyek világszerte képesek javítani az emberek életszínvonalát, különösen azokban a közösségekben, amelyekre a legnagyobb fenyegetést jelenti a klímaváltozás.

A díj nyitva áll mindenki előtt: magánemberek, közösségek, tudósok, aktivisták, közgazdászok, kormányok, bankok, vállalkozások, városok és egész országok is jelentkezhetnek.

Az Earthshot név egyébként a Moonshot kifejezésre utal: az Egyesült Államok azon törekvésére az 1960-as években, hogy eljuttassák az első embert a Holdra.

Vilmos herceg és Sir David Attenborough szerint most hasonlóan fókuszált erőfeszítésre van szükség – ezúttal globálisan – a környezetvédelmi problémák kezelésére.

„Nagyon bízunk benne, hogy 2030-ra jelentős előrelépések fognak születni a bolygó néhány problémájának megoldásában” – jegyezte meg a herceg a rádióműsorban.

A díjra november 1-jétől lehet jelentkezni, a díjátadó ceremóniát minden évben másik városban fogják tartani, első alkalommal 2021 őszén Londonban.

Az egymillió font pénzjutalmat kizárólag a nyertes ötlet kidolgozására és népszerűsítésére lehet fordítani.

Utóbbiban az Earthshot Prize Council tagjai is segíteni fogják a győzteseket. Vilmos herceg és Sir David mellett a szórakoztatóipar sztárjai, sportolók, üzletemberek, jótékonysági és környezetvédelmi szervezetek képviselői lesznek a tanács tagjai, akik a díj nagyköveteiként fogják népszerűsíteni a győztes ötleteket.

Az elismerés mögött álló magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek is részt vesznek majd a díjnyertes ötletek támogatásában.