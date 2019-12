A nap képe: Reggeli fények

A nap képe: A kisebbik nagy testvér.

Legutóbbi fotómon a jól ismert Triangulum-galaxis, Messier 33 katalógus számon is ismert galaxis látható. Ez egy közeli (kb. 3 millió fényév) spirál galaxis, mely az Androméda és a Tejút után a harmadik legnagyobb csillagváros a Lokális Csoportban. Huuu, mi is az a Lokáli Csoport? A galaxisok nem csak úgy véletlenszerűen, szanaszét szóródva vannak az Univerzumba. Gravitációsan kötődnek egymáshoz és kisseb nagyobb halmazokat alkotva helyezkednek el a körülöttünk lévő mindenségbe. Az Andromeda-galaxis, a Mi Tejútrendszerünk és az M33 Triangulum-galaxis a Lokális Csoport 3 fő nagy galaxisa. Őket további több mint 30 kísérő galaxis veszi körül és így együtt alkotják a Lokális Galaxis csoportot. A Lokális csoport része a Virgó szuper halmaznak. Térjünk vissza az M33-hoz. Felfedezője és katalogizálta Charles Messier 1764-ben, bár vannak források, hogy már jóval előtte 1654-be Giovanni Batista Hodierna is feljegyezte. A galaxis karjaiba jól látható ionizált Hidrogén felhők vannak, ahol aktív csillagkeletkezés zajlik a mai napig, többet közülük külön számon katalogizáltak is. Méretét tekintve a Mi Tejútrendszerünk fele, távolsága a legújabb mérések szerint 3 millió fényév. A fotó feldolgozása során, annak jobb felső részében jól kivehetően felsejlett egy szintén spirálnak látszó galaxis. Ez nem kísérője az M33-nak, próbáltam utána keresni, de a katalógus számán kívül nem sokra jutottam. Ő a PGC 5694, számú galaxis, hát nem egy vidám név, de ez van. A Triangulum sötét égbolt alól már egy binokulárral is megpillantható, de részletes megfigyeléséhez nagyobb távcső ajánlott.