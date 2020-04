A nap képe: Kisvirágú hunyor

A nap képe: Fenyőpinty

A hóesés olyan fajokat is az etetőkhöz kényszerít, melyek egyébként elsősorban a természetben keresik táplálékukat. Téli pintyfajunk, a fenyőpinty is ilyen, hiszen ilyenkor természetes táplálékának egy része a hó alá kerül. Ez a fotó is etető mellett készült.