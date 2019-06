Allatad a föld, fölötedd az ég, benned a …. teljesség.

2019.06.24. Nemes Nándor

National Geographic Magyarország

Hegyi túráim során sokfelé időjárással találkoztam. Az emberek nagy része, ha esik, meggondolja magát és nem megy a hegyekbe. És szerintem is ez igy a helyes. Viszont ha természet fotós vagy akkor mindig arra törekedsz hogy elkerüld a fényes napsütést. ( És ezt nagyon is jol tudja minden fotós) Így készült ez a kép is. Vagyis láttam, hogy gyűlnek a felhők, vettem a hátizsákom és a fényképezőgépet és irány a természet. No persze minden fénykép háta mögött kemény munka bonyolodik le: maga a hegy mászása, a vadalatokkal való találkozás, a minimum 8 kg-os hátizsák cipelése, a tökéletes kompozíció beállítása a tökéletes fénykép irányába.