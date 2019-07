Szerinted mit csináljak ezzel a léggyel az orromon?

Szemtől szemben

Tudom, nem szokványos és nem is szerencsés félbevágni a témá(ka)t, de a helyzet hozta így és utólag nekem valahogy mégis tetszik. Két őzbak futott be a reggeli aranyórában fénylő rétre. Kezdetben távolabb voltak egymástól, de aztán hirtelen összeszaladtak. Egymással szemben álltak, sőt még neki is mentek egymásnak. Sajnos arról a pillanatról is lemaradtam. Ez a fotó az egymásnak ugrás előtti pillanat, ennyi fért a képbe, hirtelen nem tudtam lekövetni jobban az eseményeket... Érdekessége még, hogy egyikük agancsa még barkás volt, a másiké már letisztult