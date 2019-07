A vadon élő balatoni vidra délutáni fürdése :)

2019.07.19. Vábró Áron

National Geographic Magyarország

Háttértörténet: Beszereztem egy mellcsizmát mert már horgászatok során többször is megjegyeztem a nyaralónkhoz közeli nádas élővilága igen csak sokszínű, így hát ma egy mellcsizmával, álcaruhával és két összegumipókozott hungarocell táblával nekivágtam a balatoni nádas sűrűjének. Első nekifutásra már sikerült nádirigót és VIDRÁT IS FOTÓZNI a vidráról tudni kell hogy a vadon élő egyedek nagyon félénkek és nappal nagyon ritkán látni őket, ezért volt nagy meglepetés számomra hogy a parttól körülbelül 700m-re a nádasba bújva délután fél 4 magasságában megjelent tőlem egy úgy 3 méterre! A kép még nem tökéletes mert most először fotózom így és még az "úszó alátámasztás" sem tökéletes szóval nem sikerült teljesen a vízszintből fotózni ahogy azt terveztem de szerintem első nekifutásra nem olyan rossz