Ebédidő

2019.08.05. Csapó Mónika

National Geographic Magyarország

Győr-Ménfőcsanakon található ez a gyurgyalagtelep, ahol már harmadszorra jártam. Most sikerült először etetés közben is jobban megfigyelni a madarakat a kocsi mögül rejtekből fotózva. Amint idegen közelít a gyurgyalagok először messzebb repülnek. Majd mikor megbizonyosodnak arról,hogy nincs veszély egyre alacsonyabban repülnek, és lassan a fészkekhez is visszatérnek. Különleges, szép látvány figyelni a madarakat, ahogy gyorsan a fészkekbe bújva, majd elillanva etetik fiókáikat.