Boróka

2019.09.01. Szántóné Pintér Ildikó

National Geographic Magyarország

Egyes pálinkafélék (borovicska, gin) jellegzetes illatukat a borókától kapják, de felhasználják likőr és bor alapanyagaként is. A borókából készített szósz és lekvár a vadételek nélkülözhetetlen kelléke. Pácolásra is kiválóan alkalmas. A középkorban a pestisjárványok megfékezésére a máglyákon mindig füstöltek borókaágakat is. Az idősebb töveken különböző érettségi fokú termések találhatók: az egyévesen zöldek, a kétévesen hamvaskékek, és az idősebb ágakon kékesfeketék