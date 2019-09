Megbújva

Mecseknádasdi Szent István-kápolna a XIII. században épült, falait XIV. századi gótikus freskók díszítik a szentek életéből. A XVI. századi kerítőfal maradványai ma is láthatók. A kora Árpád-kori egyhajós kistemplom alapjaira épült XIV. századi román és gót elemeket egyaránt tartalmazó templomban Zsigmond-kori falfestmények maradványai láthatók. Ez volt a település első plébániatemploma, majd ezt a szerepet a Szent György-templom vette át, és a Szent István-kápolna megmaradt temetőkápolnának. Látogatottsága ma is élénk. Évente többször mutatnak be itt szentmisét, főként esküvők, évfordulós megemlékezések, gyászmisék alkalmából.