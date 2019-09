Éjszaka a Dunán

Ködös reggelek

..bevallom vártalak már..még ha picit hirtelen is jöttél, de bízom az indiánokban, no meg az ő nyarukban..visszajön még, halványan megcirógatni arcunkat, felmelegíteni lelkünket. De elég is ennyi, hiszen itt és most a táj megpihen, a virágok szirmot hullatnak, az ég esőt, s hiába ősz a Te neved, picit megújul veled az élet.. Horsegraphy