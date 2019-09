Androméda galaxis (Messier 31)

2019.09.10. Bódi Attila

National Geographic Magyarország

A galaxisok a világűr gigantikus objektumai, csillagokból, bolygókból, gázokból, porból és sötét anyagból állnak. Egyes galaxisokban akár ezer milliárd csillag is található, és ezek mindig a galaxis középpontja körül keringenek valamilyen formában: spirál, elliptikus, lentikuláris, törpe vagy szabálytalan (irreguláris) szerkezetűek/alakzatúak lehetnek. Azonban még a galaxisoknál is vannak nagyobb objektumok: ezek a Szuperhalmazok, amelyek kisebb galaxisok csoportjai. A mi galaxisunk, a Tejútrendszer is egy ilyen galaxiscsoport része, és mondhatjuk, hogy "szomszédok" vagyunk az Andromédával, ugyanis a hozzánk legközelebbi extragalaxis. Az ún. Lokális Csoport része a Tejút, az Androméda és a Triangulum is, és még több, mint 50 kisebb galaxis. Az Androméda galaxis ennek a halmaznak a legnagyobb méretű galaxisa, egy spirálgalaxis. Elnevezését a spirális szerkezetéről kapta ez az osztály. A központi magban legtöbbször egy nagy tömegű fekete lyuk található. Ezt a magot (a középső, erősen fénylő terület) egy lapos korong övezi, ezekben helyezkednek el a spirálkarok. A spirálkarok is keringenek a központ körül (ahogyan pl. a Naprendszer is). Az Androméda 400 000 km/h sebességgel közeledik a mi galaxisunkhoz, így várhatóan 4-5 milliárd év múlva "összeütközik" a Tejútrendszerrel, és így el fog tűnni mindkét galaxis spirális szerkezete. Távolsága 2,5 millió fényévre tehető, átmérője 220 ezer fényév, az égen a telihold átmérőjénél mintegy ötször hosszabbnak látszik. Ez a galaxis hatalmas területet foglal el az égbolton, a teliholdnál ötször hosszabb. Sötét, fényszennyezettségtől mentes égen halvány ellipszis alakú foltként látszik a galaxismag. A magjában két koncentrált, fényesebb terület van, ezek majdnem 5 fényév távolságra vannak egymástól, a fényesebb, nagyobb kiterjedésű terület valószínűleg egy csillagokból álló korong lehet, ami a halványabb folt körül (a galaxis valódi magja) kering, ahol egy fekete lyuk található. Felszerelés: - SkyWatcher 200/1000 távcső - SkyWatcher NEQ-5 Pro mechanika - Canon EOS 6D Expó adatok: 81x5 perc, ISO800