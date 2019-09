Azt sem tudom fiú vagyok vagy lány.

Koraősz az Angol parkban Tatán

Az Eszterházy családnak rengeteg mindent köszönhet Tata. Többek között az ország első angol stílusban kialakított parkját is. Ehhez kapcsolódik szervesen a Vértesszentkereszti templom romjaiból építtetett romantikus műrom együttes a Cseke-tó és az Angol park határvonalán. Egyes helyeken még római kori kőkorporsók fedlapjai is be vannak építve.