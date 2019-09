Koraősz az Angol parkban Tatán

2019.09.14. Solymos Ákos

National Geographic Magyarország

Az Eszterházy családnak rengeteg mindent köszönhet Tata. Többek között az ország első angol stílusban kialakított parkját is. Ehhez kapcsolódik szervesen a Vértesszentkereszti templom romjaiból építtetett romantikus műrom együttes a Cseke-tó és az Angol park határvonalán. Egyes helyeken még római kori kőkorporsók fedlapjai is be vannak építve.