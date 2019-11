Hajóroncs a kiszáradt mederben 2

2019.11.03. Takács Ferenc

National Geographic Magyarország

1980-as évek elején édesapámmal sokat jártunk horgászni a Külső Bédáról kihajózva a befolyó árkon keresztül a Digáncsi Dunára, a hajóroncsok mellé. Akkoriban gazdag volt ez a víz süllőben, balinban, harcsában, de a nyurga pontyoknak is kedvelt búvóhelye volt, a "roncsok". Akkoriban 200-as vízállásnál, 2-3 méteres víz volt a roncsok mellet. Sajnos az idő teltével ez a Duna ág is feltöltődött. Most csodálkozva és boldogan emlékezve állok a roncsok mellett, ahol megannyi "tüskéshátut" búcsúztattam el a vízi világtól fiatal koromban. Tudomásom szerint több, mint 60 éve (pontos információm nincs) pihennek itt, a hajó temetőben.