Erdei fülesbagoly

Környezetünk

Világunkban sajnos egyre több szeméttel, oda nem illő tárgyakkal találkozunk jártunkban-keltünkben. Az utcára kilépve látjuk, ahogy a cigarettacsikkek, összetört sörösüvegek, eldobált papír- és nylonzacskók hevernek mindenfelé, fákra akadva. Ám sajnos ez a szeméthalmaz könnyen belekerülhet akár az óceánokba is és rendkívül nagy károkat tudnak okozni mindenhol. Figyeljünk oda környezetünk épségére. Csak annyi kell ehhez, hogy nem dobjuk el a szemetünket, hanem keresünk egy kukát, hulladéktárolót és abban elhelyezzük. Ezzel nem csak a saját környezetünket tartjuk tisztán, de az élővilágot is, sőt Földünk élettartamát is meghosszabbítjuk.