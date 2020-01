Séró belőve

A Meggyvágó. Magevő madár, elsősorban kemény magvak, vadcseresznye, galagonya, juhar, kökény és kőris terméseit és rügyeit fogyasztja, de megeszi a hernyókat is. Gyakori vendég a madáretetőknél is. Ez a fotó is egy etetőnél készült,ahol a viharos szél felborzolta a madár tollazatát