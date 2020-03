A hópehely súlya

A Nemzetközi Űrállomás átvonulása Szombathely felett 2020. március 22-én este

A Nemzetközi Űrállomás (International Space Station, ISS) átvonulása 2020. március 22-én az ELTE szombathelyi Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma teljeségbolt-kamerájának felvételeiből összeállított képen. Az átvonulás 19:49 és 19:54 között zajlott, miközben a kamera 15 másodperc expozíciós idejű képeket rögzített. Az ISS 15 másodperc alatti elmozdulása ezek mindegyikén egy-egy ívként képeződik le. A teljes, letöltések miatti szünetek által megszaggatott ív 20 darab képből állt össze. 5 perc alatt természetesen az égbolt is észrevehetően elfordul, így a csillagok is íveket húztak, illetve a felhők is elmozdultak ez idő alatt.