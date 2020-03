Remény…

2020.03.24. Furu Károly

National Geographic Magyarország

Elég régi a fotó,de gondoltam most jó elgondolkodni rajta,hogy még ezekben a nehéz időkben is amit most él át az emberiség,nem szabad elfelejteni hogy "a legsötétebb erdöbe is bejut a fény". Nagyon szépen köszönöm ha megjelenítik.