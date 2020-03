Kilenc órányi csíkhúzás

2020.03.26. Kovács József

National Geographic Magyarország

Az ún. "csíkhúzós" kép az ELTE szombathelyi Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma teljeségbolt-kamerájával 2020. március 15-ről 16-ra virradó éjszakán kilenc óra alatt rögzített 1777 db képből állt össze. Az égbolt Föld forgása okozta látszólagos körbefordulása miatt egy hosszabb expozíciós idejű felvételen vagy több rövidebb, max. 15-20 másodperces felvétel megfelelő montírozásával előálló képen a csillagok koncentrikus köríveket húznak, amelyek középpontja nálunk az északi pólus. A képen jól látszik, hogy a Sarkcsillag (Polaris) is így tesz, mivel nem pontosan az északi égi pólusban helyezkedik el, hanem attól kb. fél fok távolságra, ami a telihold átmérőjének felel meg. Nyolc óra környékén az obszervatórium új, 80 cm-es távcsövének kupolája látható, amellyel közben észleltek, így néha elfordult. A kupola és a hat óra környékén látható fenyőfa közötti fényes sáv a Hold ragyogása, a két és három óra közötti épület feletti vastagabb ív pedig a lenyugvó, ezekben a hetekben nagyon fényes Vénusz nyoma. A kupola és a mellette elhelyezkedő műhold-kommunikációs antenna közötti fénylés pedig már a hajnalpír. Az egyedi képeken a csillagokon kívül sok repülőgép, sőt egy meteor is nyomot hagyott. Az obszervatórium Szombathely egyik kertvárosi övezetében található, így sajnos nem mentes a zavaró fényektől. Az ívekben van is egy kb. 15-20 perces szakadás, amikor a szomszédban bekapcsoltak egy erős reflektort. Az ekkor készült képek rontották volna az összhatást, így kihagytuk azokat.